Прем'єр Корецький провів першу розмову з президенткою Єврокомісії

Окрему увагу співрозмовники приділили посиленню санкційного тиску на Росію та зміцненню української системи протиповітряної оборони

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький провів першу телефонну розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Сторони обговорили євроінтеграцію України, фінансову підтримку, підготовку до опалювального сезону, санкції проти Росії та зміцнення української протиповітряної оборони. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Кабінету Міністрів.

Під час розмови Корецький заявив, що Україна розраховує на відкриття всіх переговорних кластерів щодо вступу до Європейського Союзу без зволікань та запевнив, що уряд продовжить реалізацію необхідних реформ і виконання зобов'язань у межах євроінтеграційного процесу.

Окремо сторони обговорили підготовку до наступного опалювального сезону. За словами прем'єра, Україна потребує додаткових фінансових ресурсів для формування запасів газу та відновлення енергетичної інфраструктури, яка зазнає російських атак.

Корецький також наголосив, що Європейський Союз залишається найбільшим фінансовим партнером України. За програмою Ukraine Support Loan держава вже отримала 8,1 млрд євро та очікує на своєчасне надходження наступних траншів макрофінансової допомоги й фінансування в межах Ukraine Facility.

Окрему увагу співрозмовники приділили посиленню санкційного тиску на Росію та зміцненню української системи протиповітряної оборони.

«Україна потребує додаткових перехоплювачів, здатних збивати російські балістичні ракети. Звернувся до Європейської комісії з проханням сприяти якнайшвидшому забезпеченню України такими засобами», – зазначив прем'єр.

За словами Корецького, сторони також погодилися активізувати співпрацю в межах спільного антибалістичного проєкту.