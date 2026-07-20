21 пакет санкцій проти Росії під загрозою: у ЄС вирують суперечки

Проти пакета обмежень виступає Греція

У Євросоюзі зайшли у глухий кут переговори щодо 21 пакету антиросійських санкцій, тому наразі Брюссель розглядає як мінімум три сценарії його можливого ухвалення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Видання пише, що пакет заблокували минулого тижня після того, як Греція не погодилася з пропозицією обмежити європейським компаніям постачання російського зрідженого природного газу до третіх країн.

Джерела Bloomberg у Брюсселі кажуть, що серед варіантів ухвалення розглядають чотиримісячний перехідний період перед введенням санкцій, повну відмову від заходу або ж взагалі відкликання пакета. Крім того, обговорюється компроміс у вигляді дозволу на виконання чинних контрактів.

«Заморожування стелі цін на російську нафту можуть продовжити, навіть якщо інші пропозиції погодити не вдасться», – додають джерела.

Минулого тижня у ЄС домовилися тимчасово зберегти ціну на російську нафту на рівні $44,10 за барель до 23 липня. Це мало б дати додатковий час для узгодження пакета, який передбачає більш довгострокове заморожування цінової стелі.

У Bloomberg зауважують, що переговори щодо санкцій проти РФ досі напружені, оскільки країни ЄС прагнуть захистити власні інтереси. Заборона в'їзду до Євросоюзу колишнім російським військовим була пом'якшеною та відкладеною, а пропозиції обмежити імпорт риби відхилено. За словами джерел, посли країн ЄС надалі обговорюватимуть пакет.

Торік Брюссель зробив стелю цін на російську нафту плаваючою, переглядаючи її кожні пів року і встановлюючи на рівні 15% нижче за середню ринкову ціну нафти Urals.

Прогнозувалося, що це дозволить зберегти ефективність механізму після того, як ліміт у 60 доларів за барель виявився недостатнім, щоб скоротити доходи Москви від нафти. Проте війна з Іраном викликала різке зростання світових цін на нафту, що може призвести до підвищення стелі та нафтових доходів РФ.