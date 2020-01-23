  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    ВООЗ поки не збирається оголошувати надзвичайний стан через спалах коронавірусу в Китаї

    • Розсилка
    ВООЗ поки не збирається оголошувати надзвичайний стан через спалах коронавірусу в Китаї

    У ВООЗ вирішили зібрати більше інформації про хворобу та продовжити засідання відповідного комітету в четвер

    У ВООЗ заявили, що нинішня кількість хворих іще не дає змоги оголосити спалах коронавірусу в Китаї надзвичайною ситуацією світового масштабу, й вирішили продовжити засідання відповідного комітету.

    Про це повідомляє CNN.

    «Всього у світі з середини грудня підтверджено 555 випадків захворювань на коронавірус. Проте ВООЗ поки ще не оголосила цю інфекційну хворобу надзвичайним станом міжнародного масштабу, який потребує координованої світової відповіді. У ВООЗ вирішили зібрати більше інформації про хворобу та продовжити засідання відповідного комітету в четвер», - йдеться в повідомленні.

    Як відомо, кількість хворих на цей смертельний вірус у Китаї вже перевищила 570 осіб. Епіцентр вірусу – місто Ухань – було вирішено закрити для авіа- та залізничного сполучення.

    Напередодні влада Уханя оголосила про призупинення руху громадського транспорту, жителів попросили не виїжджати за межі населеного пункту.

    На тлі поширення у Китаї невідомого коронавірусу, у Римі запровадили додаткові перевірки в аеропорту Ф’юмічіно.

    Нагадаємо, що у Таїланді виявили чотири випадки нового коронавірусу з Китаю.

    Зазначимо, що Північна Корея тимчасово заборонила з 22 січня в'їзд іноземним туристам через новий смертельний коронавірус у Китаї.

    Також у Вашингтоні підтверджений перший випадок захворювання на території США новим типом коронавірусу, який раніше зафіксували в Китаї.

    Детальніше читайте у статті:

    Китай надзвичайний стан хвороби вірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ