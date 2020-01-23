ВООЗ поки не збирається оголошувати надзвичайний стан через спалах коронавірусу в Китаї
У ВООЗ вирішили зібрати більше інформації про хворобу та продовжити засідання відповідного комітету в четвер
У ВООЗ заявили, що нинішня кількість хворих іще не дає змоги оголосити спалах коронавірусу в Китаї надзвичайною ситуацією світового масштабу, й вирішили продовжити засідання відповідного комітету.
Про це повідомляє CNN.
«Всього у світі з середини грудня підтверджено 555 випадків захворювань на коронавірус. Проте ВООЗ поки ще не оголосила цю інфекційну хворобу надзвичайним станом міжнародного масштабу, який потребує координованої світової відповіді. У ВООЗ вирішили зібрати більше інформації про хворобу та продовжити засідання відповідного комітету в четвер», - йдеться в повідомленні.
Напередодні влада Уханя оголосила про призупинення руху громадського транспорту, жителів попросили не виїжджати за межі населеного пункту.
На тлі поширення у Китаї невідомого коронавірусу, у Римі запровадили додаткові перевірки в аеропорту Ф’юмічіно.
Нагадаємо, що у Таїланді виявили чотири випадки нового коронавірусу з Китаю.
Зазначимо, що Північна Корея тимчасово заборонила з 22 січня в'їзд іноземним туристам через новий смертельний коронавірус у Китаї.
Також у Вашингтоні підтверджений перший випадок захворювання на території США новим типом коронавірусу, який раніше зафіксували в Китаї.