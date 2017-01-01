Князєв розповів, коли правоохоронці затримають Саакашвілі

Глава Нацполіції зазначив, що ситуація в наметовому містечку біля Верховної Ради спокійна

Керівник Національної поліції Сергій Князєв прокоментував ситуацію зі спробами затримання силовиками Михайла Саакашвілі, не зумівши конкретно відповісти, чому того досі не затримано. «Всьому свій час», - сказав Князєв, відповідаючи на питання, коли буде затримано Саакашвілі. Князєв зазначив, що ситуація в наметовому містечку біля



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Сергій Князєв

Глава Нацполіції зазначив, що ситуація в наметовому містечку біля Верховної Ради спокійна

Керівник Національної поліції Сергій Князєв прокоментував ситуацію зі спробами затримання силовиками Михайла Саакашвілі, не зумівши конкретно відповісти, чому того досі не затримано.

«Всьому свій час», - сказав Князєв, відповідаючи на питання, коли буде затримано Саакашвілі.

Князєв зазначив, що ситуація в наметовому містечку біля Верховної Ради спокійна.

Нагадаємо, що Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.

Речниця партії «Рух нових сил» Мар’яна Поштар заявила, що «ніяких процесуальних документів Саакашвілі не підписував і не отримував. Ні він, ні його адвокати. Йому навіть не вручили повідомлення про підозру».

6 грудня ГПУ направила підозру Саакашвілі на його адресу.

Генеральний прокурор Юрій Луценко закликав Михайла Саакашвілі прийти на допит до Служби безпеки України зранку 6 грудня.

Саакашвілі заявив, що залишатиметься під будівлею Верховної Ради України.

Національна поліція України розпочала розшук Саакашвілі.

Вже сьогодні в ЗМІ з'явилася інформація, що Саакашвілі через хворобу залишив наметовий табір під Радою, він має намір повернутися туди не раніше неділі.

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