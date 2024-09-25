Комбат Мадяр: Протягом року можуть виникнути обставини, які призупинять війну

Мадяр підкреслив, що українські бійці добре знають свою справу і будуть виконувати свої обов'язки стільки, скільки потрібно для захисту країни

Командир спецпідрозділу «Птахи Мадяра» оцінив рівень мотивації військових

На фронті протягом року можуть виникнути обставини, які призупинять війну Росії проти України. Утім, такий варіант не буде вигідним для нашої країни. Про це заявив засновник та командир спецпідрозділу безпілотних авіаційних комплексів «Птахи Мадяра» Роберт Бровді (Мадяр) в етері «Київ24».

«Що стосується поточних прогнозів, звісно, вони так чи інакше переплітаються з політичними складовими, з геополітичною ситуацією, з виборами, з різними зовнішніми поглядами зі сходу та з заходу. Я не уповноважений такі речі коментувати. На мою думку, складуться обставини, котрі протягом року від цього часу ту війну призупинять. І то навряд буде задовільний для нас варіант», – спрогнозував військовий.

Мадяр підкреслив, що українські бійці добре знають свою справу і будуть виконувати свої обов'язки стільки, скільки потрібно для захисту країни.

За його словами, рівень мотивації військових залишається високим. Щодня вони отримують задоволення від успішного знищення ворога, завдають йому руйнівних ударів і продовжують діяти в ефективному темпі.

Нагадаємо, Україна підготувала усі пункти плану перемоги у війні проти Росії. Наразі залишилось лише рішучість партнерів його реалізувати. Як зазначив президент Зеленський, немає й не може бути жодної альтернативи миру, жодного заморожування війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап.

Український план перемоги містить пʼять пунктів, які, зокрема, стосуються військової та економічної підтримки. Однак Київ готовий розширити документ за пропозиціями США, якщо це посилить Україну.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що Курська операція ЗСУ є частиною другого пункту «плану перемоги» України.