Комітет Ради відклав розгляд закону про покарання нардепів-прогульників



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Парламентський комітет хоче запросити авторів законопроєкту для певних уточнень

Парламентський Комітет з питань антикорупційної політики відклав розгляд законопроєкту щодо втрати права народних депутатів на фінансове забезпечення у разі пропуску без поважних причин пленарних засідань або засідань комітетів.

Про це повідомив перший заступник голови комітету Ярослав Юрчишин (фракція «Голос»), пише Укрінформ.

«Цей законопроєкт стосується права... виключати... не лише «списочників», але й «мажоритарників» за рішенням фракції, а не так, як передбачалося Конституцією — лише у випадку виходу депутата з фракції. Тобто фактично передбачається впровадження імперативного мандату. Це законопроєкт був відкладений, тому що виникло дуже багато запитань до нього, і ми вирішили запросити авторів, щоб вони пояснили, чому в розріз Конституції передбачається введення цього імперативного мандату», — зазначив Юрчишин.

За його словами, 5 вересня антикорупційний комітет обговорив близько сорока законопроєктів, які були підтримані як такі, що не містять корупційних ризиків і відповідність антикорупційному законодавству.

Законопроєкт №1035 «Про внесення змін до деяких законів України щодо втрати права народних депутатів України на фінансове забезпечення у разі пропуску без поважних причин пленарних засідань Верховної Ради України або засідань комітетів Верховної Ради України» було зареєстровано у Верховній Раді 28 серпня. Співавторами цієї законодавчої ініціативи виступили 26 народних депутатів, серед яких — парламентарії від «Слуги народу» Павло Фролов, Ольга Совгиря, Денис Монастирський, Андрій Клочко, Сергій Кальченко, Галина Янченко та Святослав Юраш.

Цим законопроєктом пропонується встановити правило, згідно з яким народний депутат, який без поважних причин не бере особисту участь у більш ніж одній третині пленарних засідань ВР або більш ніж половині засідань комітету парламенту, до складу якого він входить, протягом календарного місяця упродовж однієї чергової сесії Ради, втрачає право на виплати, пов'язані з виконанням депутатських повноважень за цей місяць на підставі відомостей щодо обліку присутності народних депутатів. Окрім того, передбачається, що перед відкриттям кожного пленарного засідання проводиться реєстрація народних депутатів особисто на підставі пред'явлення посвідчення народного депутата та підтвердження своєї присутності власноручним підписом. У залі засідань Верховної Ради народний депутат реєструється за допомогою електронної системи шляхом натискання клавіші «за».

Головним щодо підготовки цього законопроєкту є комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради.