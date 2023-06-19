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Конкретні питання наступу: Зеленський провів Ставку

Діана Гасюк
glavcom.ua
Конкретні питання наступу: Зеленський провів Ставку
Президент України Володимир Зеленський
фото з відкритих джерел

На Ставці обговорили конкретні питання наступу та ситуацію на передовій

Президент України Володимир Зеленський провів сьогодні засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це він написав у Telegram.

«Ставка. Першочергово – передова, конкретні питання наступу. Були доповіді командувачів та командирів безпосередньо з напрямків боїв. Доповідь Головкома, керівника ГУР», – написав він.

Окремо і детально на Ставці розглянули підготовку та забезпечення технікою нових бригад Національної гвардії та прикордонників – тих, які чекають свого часу для бойових дій.

«На частині напрямків наші воїни рухаються вперед, на частині напрямків – захищають позиції та протистоять штурмам і посиленим атакам окупантів. У нас – немає втрачених позицій. Тільки звільнені. У них – тільки втрати. І загалом ситуація тиску, нашого тиску, який дозволяє прокладати шлях нашому прапору, – зазначив Володимир Зеленський та додав: – Синьо-жовті кольори будуть на всьому нашому Півдні та на всьому нашому Сході. І немає таких фортифікацій чи резервів у держави-зла, яке зупинить Україну. Бо ми – на своїй землі, і це дає найбільшу силу».

Нагадаємо, триває 481-ша доба широкомасштабної війни Росії проти України. Протягом доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши чотири крилаті ракети «Калібр» та чотири іранські ударні БпЛА Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України усі вісім повітряних цілей було знищено.  Крім того ворог завдав 32 авіаційних ударів, здійснив близько 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні люди.

Теги: окупанти Володимир Зеленський втрати ворог

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