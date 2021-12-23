Світ переживає новий спалах Covid-19

До кінця пандемії ще далеко...

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Сейчас много пишут что мол в ЮАР прошла волна, не знаю как она там прошла, но больницы продолжают заполняться. Уже более 50% от прошлого пика.

Статистике по ЮАР я вообще не доверяю, предпочитаю смотреть на Европу и США. А там динамика очень плохая.

Например в ЮАР сейчас больницы на 50% заполнены от пика.

В Лондоне на 25%. Суточные госпитализации уже 30% от пика. И идет рост. Да, я не думаю что Великобритания поднимется выше 70-80% от пика января этого года. Причина высокая вакцинация.

В США дела похуже. В эпицентре вспышки в Нью-Йорке, суточные госпитализации уже дошли до уровня 50% от января. С такими темпами они могут подойти к максимуму января за пару недель. Но там тоже идет активная вакцинация. И бустеризация.

А теперь про Укриану, даже при оптимистичном сценарии что мы не достигнем максимума госпитализаций ноября, а будет пик где-то 80-90% будет опять 50-80 тыс добавочных смертей. Даже не знаю, это оптимистичный или нет сценарий.

Повторюсь, это моя прикидка на сейчас, что будет через 2-3 недели я не знаю. Но если США или Великобритания выйдут на максимум госпитализаций января, то это будет означать что в Украине будет все хуже в 1,5-2 раза. Причина банальная – бустера НОЛЬ. Медики не вакцинированы бустером. Старики не вакцинированы. При таком сценарии уровень госпитализаций будет еще ниже. Просто лечить будет некому. А вот смертность улетит еще выше. Вот такой расклад.

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Джерело: блог Євген Істребіна

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