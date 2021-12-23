Вчені визначили маркери в крові, що впливають на смертність від коронавірусу

Завдяки новій інформації можна суттєво зменшити кількість важких хворих і летальних випадків від Covid-19

Вчені з медичної школи Халл-Йорка та факультету математики Йоркського університету визначили унікальні маркери в крові, які визначають важкість перебігу Covid-19. ПРо це повідомляється у статті, опублікованій в архіві препринтів iScience.

Дослідники протестували зразки 160-ти хворих, які перенесли хворобу в різний час пандемії. Досліджувались 25 видів білків, які відповідають за імунну відповідь та 171 мікроРНК, які відображають ступінь ураження тканин коронавірусом.

Як визначили вчені, саме взаємодія та комплексне дослідження цих білків та мікроРНК дозволяє точніше визначити перспективу тяжкого перебігу Covid-19. Також були визначені і маркери, які прогнозують фатальний результат коронавірусної інфекції: це хемокін CCL20, інтерлейкіни IL6 та IL10, а також мікроРНК miR-451.

За сьогодні Covid забрав життя понад 300 українців. Також медики зафіксували в Україні 6363 нових хворих на коронавірус.

Нагадаймо також, що «червоними» залишаються тільки дві області – Волинська та Запорізька.

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