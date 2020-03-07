Нардеп Волошин повідомив результати свого тесту на коронавірус



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Олег Волошин запевняє, що у нього не виявили коронавірус

Депутат подякував усім, хто його підтримував

Народний депутат з фракції «Опозиційна платформа – За життя» Олег Волошин заявив, що коронавірус у нього не виявили. Про результат тесту на Covid-19 політику повідомив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

Про це Волошин написав на своїй сторінці в Facebook

«Як і очікував, результат тесту негативний. Ніякого коронавірусу у мене немає. Гарну новину повідомив особисто Дмитро Разумков, який тримав всю цю ситуацію особисто під контролем і взагалі повівся вчора і як прекрасний спікер, і просто як справжня людина», — написав Волошин.

Нардеп також подякував усім, хто його підтримував і відреагував на висловлювання своїх колег у Верховній Раді з приводу його ізоляції через Covid-19.

«Чого, на жаль, не скажеш про деяких колег з «Батьківщини», «ЄС» і фактично всієї фракції «Голос». Але останніх, судячи з даних соцопитувань, і так чекає скоро повна ізоляція від парламенту», — додав депутат.

«Інші - не дочекаєтеся. А так всім здоров’я і добра!» — резюмував Волошин.

Напередодні стало відомо, що нардеп Волошин побуде в ізоляції до отримання результатів тестів на коронавірус.

Як відомо, Волошин 27 лютого зустрівся з депутатом Національної асамблеї Франції Жан-Люком Райтцером, якого пізніше госпіталізували до реанімації з коронавірусом.

До слова, у суботу ввечері стало відомо, що у Чернівцях у шести з семи госпіталізованих з підозрою на коронавірус Covid-19 тести показали негативний результат.

Нагадаємо, станом на 7 березня кількість людей у світі, заражених коронавірусом, сягнула 102 186 осіб, загинула 3 491 особа.

Також в Україні запустили Telegram-бот, який відповідає на запитання про коронавірус.