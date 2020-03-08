Коронавірус дістався Молдови
Інфікована прилетіла у Молдову з Італії
Лікарі оцінюють стан 48-річної жінки як важкий
В Молдові діагностували коронавірусну інфекцію у 48-річної жінки. Про це повідомила в суботу ввечері пресслужба міністерства охорони здоров'я, праці та соцзахисту Молдови.
«Хвору відразу госпіталізували, оскільки у жінки цукровий діабет, ожиріння другого ступеня і підвищений тиск, лікарі оцінюють її стан як важкий. На момент госпіталізації у неї була підвищена температура, кашель і гостра дихальна недостатність», - йдеться у повідомленні.
Жінка прилетіла в суботу з Італії рейсом Air Moldova 9U 480 Болонья - Кишинів. МОЗ закликало всіх пасажирів цього рейсу залишатися вдома і звернутися до сімейного лікаря.
У зв'язку з виявленням першого випадку зараження Covid-19, на ранок неділі, незважаючи на святковий день, було призначене засідання урядової комісії з громадського здоров'я.
До слова, у суботу ввечері стало відомо, що у Чернівцях у шести з семи госпіталізованих з підозрою на коронавірус Covid-19 тести показали негативний результат.
Також нардеп Волошин повідомив результати свого тесту на коронавірус
Нагадаємо, станом на 7 березня кількість людей у світі, заражених коронавірусом, сягнула 102 186 осіб, загинула 3 491 особа.
Також в Україні запустили Telegram-бот, який відповідає на запитання про коронавірус.