Коронавірус дістався Молдови



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Інфікована прилетіла у Молдову з Італії

Лікарі оцінюють стан 48-річної жінки як важкий

В Молдові діагностували коронавірусну інфекцію у 48-річної жінки. Про це повідомила в суботу ввечері пресслужба міністерства охорони здоров'я, праці та соцзахисту Молдови.

«Хвору відразу госпіталізували, оскільки у жінки цукровий діабет, ожиріння другого ступеня і підвищений тиск, лікарі оцінюють її стан як важкий. На момент госпіталізації у неї була підвищена температура, кашель і гостра дихальна недостатність», - йдеться у повідомленні.

Жінка прилетіла в суботу з Італії рейсом Air Moldova 9U 480 Болонья - Кишинів. МОЗ закликало всіх пасажирів цього рейсу залишатися вдома і звернутися до сімейного лікаря.

У зв'язку з виявленням першого випадку зараження Covid-19, на ранок неділі, незважаючи на святковий день, було призначене засідання урядової комісії з громадського здоров'я.