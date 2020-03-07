У штаті Нью-Йорк запровадили надзвичайний стан через коронавірус



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У штаті Нью-Йорк нарахували вже 76 інфікованих

Раніше надзвичайний стан ввели в американських штатах Вашингтон і Каліфорнія

Губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо оголосив надзвичайний стан у штаті на тлі поширення коронавірусу.

Про це повідомляє газета The New York Times.

Видання відзначає, що таке рішення ухвалили через збільшення до 76 кількості інфікованих у штаті.

Раніше надзвичайний стан ввели в американських штатах Вашингтон і Каліфорнія.

Напередодні президент США Дональд Трамп підписав законопроєкт про виділення на боротьбу з поширенням нового коронавірусу 8,3 млрд доларів.

Перед цим Конгрес США проголосував за виділення $8,3 млрд на боротьбу з коронавірусом.

Як відомо, Федеральна резервна система США прийняла термінове рішення про зниження базової облікової ставки на 0,5 процентного пункту до 1-1,25% річних.

До слова, у суботу ввечері стало відомо, що у Чернівцях у шести з семи госпіталізованих з підозрою на коронавірус Covid-19 тести показали негативний результат.

Також нардеп Волошин повідомив результати свого тесту на коронавірус

Нагадаємо, станом на 7 березня кількість людей у світі, заражених коронавірусом, сягнула 102 186 осіб, загинула 3 491 особа.

Також в Україні запустили Telegram-бот, який відповідає на запитання про коронавірус.