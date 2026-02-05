«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink

Глава МЗС Польщі прокоментував повідомлення про масове відключення терміналів у російських військ

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський подякував американському мільярдеру Ілон Маск за відключення російських військових від супутникового зв’язку Starlink. Про це повідомляє «Главком» з посиланням допис політика у соціальній мережі X.

Польський міністр прокоментував інформацію, поширену російськими військовими блогерами, про масове відключення терміналів Starlink, які використовували російські війська.

«Краще пізно, ніж ніколи. Дякую, Ілоне Маск», – написав Сікорський.

Заява пролунала на тлі попереднього публічного конфлікту між главою польського МЗС і Маском, під час якого американський бізнесмен дозволяв собі різкі висловлювання на адресу польського дипломата.

Офіційних коментарів з боку компанії SpaceX щодо масштабів і причин відключення терміналів Starlink для російських військових наразі не оприлюднювали.

Нагадаємо, що міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що термінали Starlink, якими користувалися російські військові, заблоковані, а в Україні триває масштабна верифікація обладнання. За його словами, перша черга терміналів, внесених до «білого списку», вже стабільно працює, а самі списки оновлюють раз на добу. Цивільні користувачі мають проходити верифікацію через ЦНАПи, тоді як для юридичних осіб відповідну послугу планують запустити на порталі «Дія».

Водночас, прокуратура Варшави звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий арешт співробітника Міністерства національної оборони Польщі, якого затримали 3 лютого. За даними слідства, йому інкримінують діяльність на користь іноземних розвідувальних служб за статтею 130(2) Кримінального кодексу Польщі. Це правопорушення передбачає покарання від восьми років позбавлення волі до довічного ув’язнення. Підозрюваний уже надав свої пояснення слідчим.