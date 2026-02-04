Посадовець Міноборони Польщі працював на іноземні спецслужби

Прокуратура Варшави подала клопотання про тимчасовий арешт підозрюваного

Співробітнику Міністерства національної оборони Польщі, якого заарештували 3 лютого, висунули обвинувачення у діяльності на користь іноземних розвідувальних служб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням видання RMF24.

Прокурор зазначила, що підозрюваному висунули обвинувачення за статтею 130(2) Кримінального кодексу Польщі, яка стосується «шпигунства на користь іноземних розвідувальних служб». Вона додала, що це правопорушення карається позбавленням волі на строк від восьми років до довічного ув’язнення. У середу підозрюваний дав свої пояснення.

Нагадаємо, що польський суд визнав винним 50-річного громадянина Польщі Павела К., який працював на російську військову розвідку. Чоловік з прикордонного міста Грубешув збирав інформацію для російських спецслужб.

Серед завдань Павела К. був збір даних про безпеку аеропорту «Жешув-Ясьонка», який є ключовим логістичним хабом для підтримки України та міжнародних поїздок українців. У матеріалах справи зазначено, що ці відомості могли бути використані для планування замаху на президента України Володимира Зеленського.