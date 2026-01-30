Starlink на російських БпЛА. Маск відреагував на заяву Федорова

Федоров подякував Ілону Маску «за швидку реакцію і початок роботи над вирішенням ситуації»

Американський мільярдер Ілон Маск відреагував на повідомлення міністра оборони України Михайла Федорова щодо використання РФ системи Starlink на БпЛА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у соцмережі Х.

Федоров заявив, що Міноборони разом зі SpaceX уже розв'язують проблему використання Starlink на російських дронах. Зокрема, він особисто подякував Ілону Маску «за швидку реакцію і початок роботи над вирішенням ситуації». У відповідь мільярдер написав: «Радий допомогти».

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав американського мільярдера Ілона Маска не допустити, аби супутниковий зв'язок Starlink використовували російські окупанти в Україні. «Гей, великий чоловіче Ілон Маск, чому б тобі не заборонити росіянам використовувати Starlinks для завдання ударів по українських містах? Заробляння грошей на воєнних злочинах може зашкодити твоєму бренду», – зазначив він.

Нагадаємо, Сили оборони знищили російський Shahed-136, який був оснащений супутниковим зв'язком Starlink від SpaceX. На знімках, які отримало ЗМІ, видно супутникову антену, де залишились серійні номери.

Як повідомлялося, у Дніпрі зафіксували російський дрон, яким окупанти керували через супутникову систему Starlink.