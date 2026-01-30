Головна Світ Соціум
Starlink на російських БпЛА. Маск відреагував на заяву Федорова

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Starlink на російських БпЛА. Маск відреагував на заяву Федорова
Маск заявив, що радий допомогти міністру оборони України
фото: АР

Федоров подякував Ілону Маску «за швидку реакцію і початок роботи над вирішенням ситуації»

Американський мільярдер Ілон Маск відреагував на повідомлення міністра оборони України Михайла Федорова щодо використання РФ системи Starlink на БпЛА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у соцмережі Х.

Федоров заявив, що Міноборони разом зі SpaceX уже розв'язують проблему використання Starlink на російських дронах. Зокрема, він особисто подякував Ілону Маску «за швидку реакцію і початок роботи над вирішенням ситуації». У відповідь мільярдер написав: «Радий допомогти».

Starlink на російських БпЛА. Маск відреагував на заяву Федорова фото 1

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав американського мільярдера Ілона Маска не допустити, аби супутниковий зв'язок Starlink використовували російські окупанти в Україні. «Гей, великий чоловіче Ілон Маск, чому б тобі не заборонити росіянам використовувати Starlinks для завдання ударів по українських містах? Заробляння грошей на воєнних злочинах може зашкодити твоєму бренду», – зазначив він.

Нагадаємо, Сили оборони знищили російський Shahed-136, який був оснащений супутниковим зв'язком Starlink від SpaceX. На знімках, які отримало ЗМІ, видно супутникову антену, де залишились серійні номери.

Як повідомлялося, у Дніпрі зафіксували російський дрон, яким окупанти керували через супутникову систему Starlink.

