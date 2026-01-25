Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Укрзалізниця» розгорнула пункт незламності у польському Холмі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
«Укрзалізниця» розгорнула пункт незламності у польському Холмі
У вагонах встановлені пристрої для підзарядки гаджетів, а відвідувачів у теплій атмосфері пригощають гарячим чаєм
фото: Укрзалізниця

Через реконструкцію будівлі вокзалу в Холмі, яка триває з 2024 року, пасажири змушені очікувати на рейси до України просто неба

Пункт незламності у польському місті Холм розгорнула «Укрзалізниця». У перший день роботи його відвідали понад сотню пасажирів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу компанії.

На станції Холм, через яку курсують п’ять пар пасажирських поїздів з України, встановлено вагони обігріву для пасажирів. Один із них облаштований ігровою зоною для дітей, окремими місцями для годування та сповивання малюків.

«Укрзалізниця» розгорнула пункт незламності у польському Холмі фото 1

Також у доступі є розмальовки та набори для малювання. У вагонах встановлені пристрої для підзарядки гаджетів, а відвідувачів у теплій атмосфері пригощають гарячим чаєм.

«Укрзалізниця» розгорнула пункт незламності у польському Холмі фото 2

У другому вагоні для пасажирів представлена частина колекції фоторобіт Говарда Баффетта, яка раніше була частиною Мистецького поїзда. Вагони розташовані на третій платформі.

«Укрзалізниця» розгорнула пункт незламності у польському Холмі фото 3

«Через реконструкцію будівлі вокзалу в Холмі, яка триває з 2024 року, пасажири змушені очікувати на рейси до України просто неба, зокрема в зимовий період. До Холма курсують поїзди з Харкова, Дніпра та Києва. Також ця станція є пересадковим хабом для сполучення з Берліном, Варшавою, Лодзем, Познанню та іншими напрямками. Щодоби через Холм проходить орієнтовно до трьох тисяч пасажирів», – пояснили у компанії.

«Укрзалізниця» розгорнула пункт незламності у польському Холмі фото 4

Нагадаємо, що «Укрзалізниця» розширює мережу пунктів незламності на вокзалах. На залізничних вокзалах України вже працюють 97 опорних пунктів незламності, а найближчим часом їхня кількість зросте. Пункти працюють цілодобово й відкриті для всіх, хто потребує допомоги: тут можна зігрітися, перепочити після дороги та підзарядити мобільні телефони й інші гаджети.

Раніше «Главком» писав про те, що «Укрзалізниця» розпочинає імпорт електроенергії. Цієї зими компанія імпортуватиме близько 50% електроенергії від загального споживання. Залізничники продовжують допомагати країні триматися й відновлюватися після масованих ворожих обстрілів.

Напередодні, влада долучила «Укрзалізниці», НАК «Нафтогаз України» та концерну «Укроборонпром» збільшити імпорт електроенергії від власних потреб, щоби поділилися електроенергією з людьми.  

Читайте також:

Теги: пункти незламності Польща потяг Укрзалізниця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Німеччина змінює правила для біженців
Німеччина готує жорсткі правила для українських біженців
2 сiчня, 19:15
Проти колишнього міністра юстиції Польщі висунуто 26 звинувачень
Підозрюваний у корупції ексміністр Польщі отримав політичний притулок в Угорщині
13 сiчня, 06:54
Олександр Болотов не вагався і одразу кинувся на допомогу дівчатам, що потопали
У Польщі українець врятував двох дівчаток, які провалилися під лід
12 сiчня, 23:59
Кшиштоф Гавковський наголосив, що атака у грудні 2025 року стала найсерйознішою за останній час
Польща визнала, що опинилася на межі блекауту через кібератаку РФ
14 сiчня, 09:52
На залізничному вокзалі у Києві зменшено освітлення
П'ять великих вокзалів України приглушили освітлення для економії
16 сiчня, 22:28
В Іспанії сталася друга залізнична трагедія за декілька днів: потяг зійшов з рейок під Барселоною
В Іспанії сталася друга залізнична трагедія за декілька днів: потяг зійшов з рейок під Барселоною
21 сiчня, 02:57
Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці доручив «Укрзалізниці» імпортувати світло
«Укрзалізниця» розпочинає імпорт електроенергії
21 сiчня, 18:45
Окупанти під час нічної атаки пошкодили консульство Польщі в Одесі
Окупанти під час нічної атаки пошкодили консульство Польщі в Одесі
13 сiчня, 20:10
Жінку вже не випустили з відділку, затримавши за образу людини
Із Польщі депортують українку через сварку з російською перекладачкою
18 сiчня, 20:29

Події в Україні

У ДТП на Львівщині загинув народний депутат Орест Саламаха
У ДТП на Львівщині загинув народний депутат Орест Саламаха
Зеленський озвучив позицію України щодо Донбасу після перемовин у Абу-Дабі
Зеленський озвучив позицію України щодо Донбасу після перемовин у Абу-Дабі
«Укрзалізниця» розгорнула пункт незламності у польському Холмі
«Укрзалізниця» розгорнула пункт незламності у польському Холмі
Герой України, який відповідає за оборону Покровська, розповів, чи вдасться Росії захопити Донеччину
Герой України, який відповідає за оборону Покровська, розповів, чи вдасться Росії захопити Донеччину
Головну ялинку Львова з’їли кози
Головну ялинку Львова з’їли кози
Зеленський пояснив, від чого залежить дата закінчення війни
Зеленський пояснив, від чого залежить дата закінчення війни

Новини

Axios: США повідомили, коли та де може відбутись зустріч Зеленського з Путіним
Вчора, 23:53
День ангела Ксенії 2026: привітання, яскраві листівки та вірші
Вчора, 08:05
День Ксенії: історія свята, прикмети, заборони та що можна просити у святої
Вчора, 07:07
Столиця Боснії стала одним із найбільш забруднених міст світу
23 сiчня, 21:03
Половина Європи сприймає Трампа як ворога – опитування
23 сiчня, 19:34
Каллас назвала умови співпраці ЄС з Радою миру Трампа
22 сiчня, 21:47

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua