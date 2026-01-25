«Укрзалізниця» розгорнула пункт незламності у польському Холмі

У вагонах встановлені пристрої для підзарядки гаджетів, а відвідувачів у теплій атмосфері пригощають гарячим чаєм

Через реконструкцію будівлі вокзалу в Холмі, яка триває з 2024 року, пасажири змушені очікувати на рейси до України просто неба

Пункт незламності у польському місті Холм розгорнула «Укрзалізниця». У перший день роботи його відвідали понад сотню пасажирів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу компанії.

На станції Холм, через яку курсують п’ять пар пасажирських поїздів з України, встановлено вагони обігріву для пасажирів. Один із них облаштований ігровою зоною для дітей, окремими місцями для годування та сповивання малюків.

Також у доступі є розмальовки та набори для малювання. У вагонах встановлені пристрої для підзарядки гаджетів, а відвідувачів у теплій атмосфері пригощають гарячим чаєм.

У другому вагоні для пасажирів представлена частина колекції фоторобіт Говарда Баффетта, яка раніше була частиною Мистецького поїзда. Вагони розташовані на третій платформі.

«Через реконструкцію будівлі вокзалу в Холмі, яка триває з 2024 року, пасажири змушені очікувати на рейси до України просто неба, зокрема в зимовий період. До Холма курсують поїзди з Харкова, Дніпра та Києва. Також ця станція є пересадковим хабом для сполучення з Берліном, Варшавою, Лодзем, Познанню та іншими напрямками. Щодоби через Холм проходить орієнтовно до трьох тисяч пасажирів», – пояснили у компанії.

Нагадаємо, що «Укрзалізниця» розширює мережу пунктів незламності на вокзалах. На залізничних вокзалах України вже працюють 97 опорних пунктів незламності, а найближчим часом їхня кількість зросте. Пункти працюють цілодобово й відкриті для всіх, хто потребує допомоги: тут можна зігрітися, перепочити після дороги та підзарядити мобільні телефони й інші гаджети.

Раніше «Главком» писав про те, що «Укрзалізниця» розпочинає імпорт електроенергії. Цієї зими компанія імпортуватиме близько 50% електроенергії від загального споживання. Залізничники продовжують допомагати країні триматися й відновлюватися після масованих ворожих обстрілів.

Напередодні, влада долучила «Укрзалізниці», НАК «Нафтогаз України» та концерну «Укроборонпром» збільшити імпорт електроенергії від власних потреб, щоби поділилися електроенергією з людьми.