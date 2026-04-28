«План знищення» перевиконується. Мадяр розповів про нові показники українських ударів

Близько третини атак спрямували по живій силі РФ, результат перевищив планові показники

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді заявив, що українські дрони вже перевиконують показники ураження особового складу російської армії. Про це повідомляє «Главком»з посиланням на інтерв’ю військовослужбовця виданню ВВС.

За словами Бровді, приблизно третина всіх ударів дронами має припадати на військовий персонал противника. «30% усіх ударів дронами мають припадати на військовий персонал. Можете назвати це планом знищення, і зараз ми його перевиконуємо», – зазначив він.

Командувач додав, що досягти такого рівня вдалося протягом останніх чотирьох місяців. Він також наголосив, що українські безпілотні системи виконують передусім оборонну функцію – стримують просування російських військ. «У цій кімнаті відбувається найбільше масове вбивство ворога в історії людства», – заявив Бровді.

За його словами, наявні технології дозволяють ефективно знищувати противника та знижувати його бойові можливості на полі бою.

Нагадаємо, що у російському місті Туапсе після нічної атаки безпілотників влада закликала мешканців прилеглих до нафтопереробного заводу районів евакуюватися через масштабну пожежу.

За офіційними даними, внаслідок атаки дронів на території Туапсинського НПЗ виникла пожежа. Російська сторона заявляє, що займання сталося після падіння уламків безпілотників. Вогонь охопив частину резервуарів із нафтою.

До слова, від початку повномасштабної війни Сили оборони України більш ніж у 2,5 раза наростили дальність deep strike по тилу РФ. Якщо у 2022 році вдавалося уразити цілі приблизно на 630 км, то нині українські далекобійні засоби дістають ворога вже на відстані близько 1 750 км.