Росія почала скасовувати паради на 9 травня: Воронеж залишився без заходу

Єгор Голівець
У Воронежі скасували парад 9 травня після атак дронів
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Рішення пояснили небезпекою дронів і скупчення людей

У російському Воронежі цього року не проводитимуть традиційний військовий парад до 9 травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Рішення ухвалили з огляду на підвищені ризики безпеки та загрозу можливих атак. Влада вважає, що масове скупчення людей могло б стати потенційною ціллю для провокацій.

«Цього року ми маємо посилити заходи безпеки та відмовитися від проведення параду. На превеликий жаль (...) Ми не маємо права ризикувати, адже на параді завжди велике скупчення людей, а це підвищує спокусу для ворога влаштувати провокації», – заявив представник місцевої влади. 

Натомість у регіоні планують обмежитися локальними пам’ятними заходами в кожному муніципалітеті: покладанням квітів, зустрічами з ветеранами та іншими акціями.

Раніше губернатор області звітував про збиття 12 безпілотників над Воронезькою областю. У регіоні тим часом уже звично регулярно оголошують загрозу атак БпЛА.

Водночас Воронеж – далеко не єдиний регіон, де довелося скоригувати святкові плани. Від проведення парадів відмовилися і в низці інших регіонів РФ. У Москві ж парад збираються провести без військової техніки, а мобільний інтернет у місті можуть тимчасово обмежити.

Нагадаємо, що у російському місті Туапсе після чергової атаки безпілотників влада закликала мешканців прилеглих до нафтопереробного заводу районів евакуюватися через масштабну пожежу.  

Удари по Ірану вже близько? Емірати очікують дій від США та Ізраїлю
Росія почала скасовувати паради на 9 травня: Воронеж залишився без заходу
Машина протаранила натовп у Лейпцигу: деталі інциденту
Іран запустив ракети по Еміратах: у столиці пролунали вибухи
Білорусь знову активізувалася? Україна зафіксувала зміни біля кордону
Іспанія перехопила рекордну партію кокаїну в Атлантиці
