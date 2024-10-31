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НАТО робить все, щоб Україна стала членом Альянсу – помічниця Рютте

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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НАТО робить все, щоб Україна стала членом Альянсу – помічниця Рютте
Для підтримки та допомоги Україні було створено спеціальне командування НАТО
фото: Depositphotos

Раніше генсек НАТО Марк Рютте заявив, що НАТО працює з Україною, дедалі більше наближаючи її до членства в Альянсі

НАТО робить все, щоб Україна перемогла у війні з Росією і стала повноправним членом Північноатлантичного Альянсу. Про це заявила помічниця генерального секретаря НАТО з питань публічної дипломатії Марі-Доха Бесансено під час 10-го Київського безпекового форуму для молоді, інформаційним партнером якого є «Главком».

Як зазначила Марі-Доха Бесансено, було створено командування НАТО, яке буде координувати надання підтримки і підготовки для України, а також на рівні ЄС було узгоджено мінімум 40 млрд євро військової допомоги Україні наступного року.

Також помічниця генсека НАТО наголосила на необхідності вивчення українського досвіду ведення бойових дій, адже ЗСУ демонструють «справжні дива на полі бою». Зокрема, вона звернула увагу на нові технології, які по-справжньому міняють хід бойових дій.

«Вони повністю вивели із дії російський Чорноморський флот, і ми бачимо, що Україна ще незалежно розробляє інші технології, також засоби глушіння електронних сигналів. Сучасні технології, всі ці інновації, вони трансформують майбутнє введення бойових дій», - зазначила вона.

Нагадаємо, у Києві 31 жовтня – 1 листопада проходить 10-й Київський безпековий форум для молоді. «Главком» – інформаційний партнер заходу. Тема першого з початку повномасштабного вторгнення молодіжного КБФ – «Gen W. Українське покоління війни».

Як повідомлялося, генсек НАТО Марк Рютте заявив, що НАТО працює з Україною, дедалі більше наближаючи її до членства в Альянсі.

Раніше німецький канцлер Олаф Шольц відкинув можливість запрошення України в НАТО, яка є першим пунктом «плану перемоги», сказавши, що це питання не стоїть на порядку денному.

До слова, Париж не проти запрошення України до складу Північноатлантичного альянсу, однак тільки після завершення війни з Росією.

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Теги: НАТО Україна війна

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