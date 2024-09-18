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Карта бойових дій в Україні станом на 19 вересня 2024 року

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 19 вересня 2024 року
На фронті відбулося 153 бойових зіткненнь
фото: Гештаб

Найактивніші бої тривають на Покровському та Курахівському напрямку

Російські загарбники завдали по території України один ракетний удар із використанням однієї ракети, 59 авіаударів, скинувши 79 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 532 дрони-камікадзе та здійснили майже 3300 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 вересня 2024 року фото 1
фото: understandingwar.org

Новини війни в Україні

За минулу добу відбулося 153 бойові зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Понад 50% від загальної кількості боїв відбулися на Покровському та Курахівському напрямках.

На Харківському напрямку

Противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська та Тихого. Одне боєзіткнення ще триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 вересня 2024 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог проводив наступальні дії біля Синьківки, Кругляківки, Стельмахівки та Піщаного. Українські захисники зупинили всі 15 ворожих атак.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 вересня 2024 року фото 3

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 18 разів штурмували позиції Сил оборони поблизу Дружелюбівки, Чернещини, Невського, Макіївки, Білогорівки та Новосадового.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 вересня 2024 року фото 4

На Сіверському напрямку

Наші захисники відбивали три наступальні дії окупаційних військ у районах Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки. На цей час одне бойове зіткнення ще продовжується.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 вересня 2024 року фото 5

На Краматорському напрямку

Ворог за підтримки авіації штурмував наші позиції поблизу Часового Яру, Ступочок та Білої гори. Сили оборони зупинили усі чотири атаки загарбників.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 вересня 2024 року фото 6

На Торецькому напрямку

На Торецькому напрямку відбулося 12 боєзіткнень. Росіяни штурмували позиції українських підрозділів біля Торецька, Дачного, Щербинівки та Неліпівки. Всі атаки агресора відбито.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 вересня 2024 року фото 7

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби, противник 39 разів атакував у районах Новоолександрівки, Новоторецька, Гродівки, Новогродівки, Миколаївки, Красного Яру, Воздвиженки, Миролюбівки та Маринівки. Наші захисники відбили 37 штурмів, ще два боєзіткнення продовжуються.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 310 окупантів, з них 120 – безповоротно. Також знищено три танки, три бойові броньовані машини та сім одиниць автомобільної техніки. Ще п’ять танків, одну ББМ, дві артилерійські системи та 15 автомобілів було пошкоджено.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 вересня 2024 року фото 8

На Курахівському напрямку

Ворог здійснив 40 спроб прорвати нашу оборону поблизу Желанного Першого, Українська, Цукуриного, Дального, Георгіївки та Костянтинівки. Тридцять вісім боєзіткнень завершено, ще два – досі продовжуються. На цьому напрямку, за попередніми даними, втрати ворога безповоротними та пораненими склали 70 осіб. Також знищено один танк і бойову броньовану машину.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 вересня 2024 року фото 9

На Времівському напрямку

Противник шість разів атакував наші підрозділи біля Катеринівки та Богоявленки. Зараз ще тривають чотири атаки окупантів.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 вересня 2024 року фото 10

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо, триває 939-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: Генштаб

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