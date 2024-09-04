Рамштайн-24: Пентагон повідомив, коли відбудеться засідання

У засідання візьмуть участь міністри оборони та військові високопосадовці з майже 50 країн

У Німеччині відбудеться 24-те засідання UDCG після того, як міністр Остін сформував міжнародну групу в квітні 2022 року

Скликання наступного засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі Рамштайн) відбудеться 6 вересня. Про це заявив речник Міноборони США Пет Райдер.

«Міністр Остін і голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Браун у четвер відправляться на авіабазу Рамштайн у Німеччині, щоб провести зустріч Контактної групи з питань оборони України (UDCG) 6 вересня за особистої участі. Це буде 24-те засідання UDCG після того, як міністр Остін сформував міжнародну групу в квітні 2022 року», – повідомив Райдер.

Він додав, що Остін та Браун приєднаються до міністрів оборони та військових високопосадовців з майже 50 країн, «щоб обговорити триваючу війну в Україні та подальшу тісну координацію міжнародної спільноти для надання Україні підтримки, необхідної їй для захисту».

Нагадаємо, раніше стало відомо, що глава Пентагону Ллойд Остін зустрінеться з українськими та міжнародними партнерами, щоб обговорити потреби ЗСУ. Речник Пентагону, бригадний генерал Патрик Райдер повідомив на брифінгу, що політика США щодо обмежень на використання наданої ними зброї для ударів углиб російської території залишається незмінною.

Нагадаємо, учора агентство Reuters повідомило, що США близькі до домовленості про надання Україні крилатих ракет великої дальності, які можуть уражати ціль вглибині РФ. Одразу три співрозмовники видання заявили, що про включення ракет класу «повітря-поверхня» (Jassm) до пакета озброєнь буде оголошено цієї осені. Проте остаточного рішення щодо цього досі немає.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена відхилила пропозицію військових спрямувати американських підрядників до України, щоб обслуговувати західну військову техніку, зокрема винищувачі F-16.