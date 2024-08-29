ЗСУ відновили втрачені позиції на Сіверському напрямку: аналіз ISW

Окупанти продовжують значне тактичне просування на південний схід від Покровська

Українські сили нещодавно відновили втрачені позиції на південний захід від Івано-Дар'ївки на Сіверському напрямку. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

28 серпня російські війська продовжили наступальні дії на півночі Харківської області, однак підтверджених змін на лінії фронту не було. Російські війська продовжували наступальні операції в районі Липців і Глибокого та Вовчанська Речник української бригади, яка діє на Харківському напрямку, заявив, що інтенсивність російських обстрілів на напрямку з початку українського наступу на Курську область знизилася з 10 до одного-двох обстрілів на день.

Російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Куп’янська, зокрема на північний захід від Піщаного. Російські війська продовжували наступ на в районі Синьківки, Стельмахівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Кругляківки, Дружелюбівки, Новосадового, Невського, Макіївки, Тернів.

Українські сили нещодавно відновили втрачені позиції на Сіверському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 27 серпня, свідчать про те, що ЗСУ відновили втрачені позиції на південний захід від Івано-Дар'ївки.

28 серпня російські війська продовжували наступальні дії поблизу Часового Яру, але підтвердженого просування не зробили. Водночас російські війська нещодавно просунулися в межах Торецька вздовж вулиці Дивізії.

Російські війська продовжують значне тактичне просування на південний схід від Покровська. Геолокаційні кадри, опубліковані 28 серпня, показують, що російські війська просунулися в центр Мемрика та на південний схід від Красного Яру. Російські блогери продовжували стверджувати, що російські війська просуваються до Новогродівки.

Російські та деякі українські джерела повідомили, що російські війська досягли східних околиць Селидового (далі на південний схід від Покровська) і просуваються до міста після того, як українці відступили з деяких позицій у східному Селидовому. ISW ще не бачив візуального підтвердження того, що російські війська діють у Селидовому.

28 серпня російські війська продовжували наступальні операції на захід від Донецька, але не зробили жодного підтвердженого просування. Генштаб ЗСУ повідомив, що 27 та 28 серпня російські війська продовжували наземні атаки поблизу Красногорівки та Георгіївки.

Російські війська нещодавно просунулися на Вугледарському напрямку (на південний захід від Донецька) на тлі продовження наступальних операцій уздовж траси T05024 Мар’їнка-Вугледар.

27 та 28 серпня тривали позиційні бойові дії на заході Запорізької області в районі Роботиного, Новоданилівки (на північ від Роботиного) та Малої Токмачки. Тривали позиційні бої і на Херсонському напрямку.