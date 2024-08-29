Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ відновили втрачені позиції на Сіверському напрямку: аналіз ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
ЗСУ відновили втрачені позиції на Сіверському напрямку: аналіз ISW
фото: Генштаб ЗСУ

Окупанти продовжують значне тактичне просування на південний схід від Покровська

Українські сили нещодавно відновили втрачені позиції на південний захід від Івано-Дар'ївки на Сіверському напрямку. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

28 серпня російські війська продовжили наступальні дії на півночі Харківської області, однак підтверджених змін на лінії фронту не було. Російські війська продовжували наступальні операції в районі Липців і Глибокого та Вовчанська Речник української бригади, яка діє на Харківському напрямку, заявив, що інтенсивність російських обстрілів на напрямку з початку українського наступу на Курську область знизилася з 10 до одного-двох обстрілів на день.

Російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Куп’янська, зокрема на північний захід від Піщаного. Російські війська продовжували наступ на в районі Синьківки, Стельмахівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Кругляківки, Дружелюбівки, Новосадового, Невського, Макіївки, Тернів.

Українські сили нещодавно відновили втрачені позиції на Сіверському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 27 серпня, свідчать про те, що ЗСУ відновили втрачені позиції на південний захід від Івано-Дар'ївки.

28 серпня російські війська продовжували наступальні дії поблизу Часового Яру, але підтвердженого просування не зробили. Водночас російські війська нещодавно просунулися в межах Торецька вздовж вулиці Дивізії.

Російські війська продовжують значне тактичне просування на південний схід від Покровська. Геолокаційні кадри, опубліковані 28 серпня, показують, що російські війська просунулися в центр Мемрика та на південний схід від Красного Яру. Російські блогери продовжували стверджувати, що російські війська просуваються до Новогродівки.

Російські та деякі українські джерела повідомили, що російські війська досягли східних околиць Селидового (далі на південний схід від Покровська) і просуваються до міста після того, як українці відступили з деяких позицій у східному Селидовому. ISW ще не бачив візуального підтвердження того, що російські війська діють у Селидовому.

28 серпня російські війська продовжували наступальні операції на захід від Донецька, але не зробили жодного підтвердженого просування. Генштаб ЗСУ повідомив, що 27 та 28 серпня російські війська продовжували наземні атаки поблизу Красногорівки та Георгіївки.

Російські війська нещодавно просунулися на Вугледарському напрямку (на південний захід від Донецька) на тлі продовження наступальних операцій уздовж траси T05024 Мар’їнка-Вугледар. 

27 та 28 серпня тривали позиційні бойові дії на заході Запорізької області в районі Роботиного, Новоданилівки (на північ від Роботиного) та Малої Токмачки. Тривали позиційні бої і на Херсонському напрямку.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 29 серпня 2024 року
Теги: війна Генштаб фронт наступ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чому дії України на території агресора законні за міжнародним правом
Україна має право діяти на території агресора. І ось чому
9 серпня, 11:00
Бригадний генерал Андрій Гнатов
Командувач Об'єднаними силами ЗСУ генерал Гнатов. Перше інтерв'ю: ключові меседжі
3 серпня, 08:42
Якщо рівень води продовжить знижуватися, то відкачування води зі ставка стане проблематичним
Рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС знизився: що сталося
2 серпня, 15:18
Фахівці технічного нагляду Головного управління капітальних вкладень Міноборони виявили суттєві недоліки під час зведення фортифікацій на Сумщині
НАБУ взялося за фортифікації Сумщини: зловживань на пів мільярда
9 серпня, 09:35
Триває 991-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 12 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
12 серпня, 07:59
Путін ігнорує події на Курщині, натомість звертається до учасників та гостей московського військового форуму
На тлі наступу на Курськ Путін зібрав військовий форум
12 серпня, 12:41
Мер Москви Собянін заявив про одну з наймасштабніших спроб нападу на російську столицю
Міноборони РФ заявило про масовану атаку дронів, під ударом – Москва
21 серпня, 09:13
Канцлер Німеччини запевнив, що країна буде і надалі підтримувати Україну попри суперечки, які виникли останніми днями
«Це дуже обмежена операція»: Шольц зробив прогноз щодо наступу ЗСУ на Курщині
21 серпня, 21:50
Від початку доби відбулося 148 бойових зіткнень з російськими загарбниками
Карта бойових дій в Україні станом на 27 серпня 2024 року
27 серпня, 00:02

Події в Україні

ЗСУ відновили втрачені позиції на Сіверському напрямку: аналіз ISW
ЗСУ відновили втрачені позиції на Сіверському напрямку: аналіз ISW
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
У Харкові пролунали вибухи
У Харкові пролунали вибухи
Карта бойових дій в Україні станом на 29 серпня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 29 серпня 2024 року
Росіяни розмістили ППО на Кримському мосту
Росіяни розмістили ППО на Кримському мосту
Патрульні показали, як допомагали медикам, які потрапили під обстріл в Херсоні
Патрульні показали, як допомагали медикам, які потрапили під обстріл в Херсоні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 серпня: ситуація на фронті
42K
Загинув екскерівник Черкаської ОДА Сергій Сергійчук
40K
Спецслужби двох країн зламали телефон Дурова – The Wall Street Journal
17K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
12K
Вісім категорій чоловіків втратили право на відстрочку: кому у вересні можуть дати повістку
6767
Втрати ворога станом на 28 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Мінлива хмарність, до 33° тепла: прогноз погоди на 29 серпня
Сьогодні, 04:50
Проєкт «Сталевий фронт» Ахметова розпочав підготовку військових шкіперів
Вчора, 12:50
Глава Федерації роботодавців транспорту оцінив плани «Укрзалізниці» підняти вантажні тарифи
Вчора, 12:21
Атака на нафтобазу на Ростовщині, просування ворога біля Вугледара: головне за ніч
Вчора, 06:40
Ворожа атака на Україну, удар по готелю в Кривому Розі: головне за ніч
27 серпня, 06:55
США посилили санкції проти російської металопродукції: дісталося «Норнікелю» та «Євразу»
24 серпня, 18:23

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua