Удари по російських складах боєприпасів знизили ефективність логістики РФ – ISW

Аналітики вважають, що атаки на російські склади боєприпасів та ракет послаблять логістику та наступальний потенціал противника

Удари Збройних сил України по тилових логістичних об'єктах на території Росії можуть значно збільшити оперативний тиск на російських військових. Про це повідомляє звіт Інституту вивчення війни.

Аналітики нагадали, що влітку 2022 року українські війська завдали серії ударів HIMARS по російських складах боєприпасів на окупованих територіях, що змусило РФ розосередити арсенали та знизило ефективність їхньої логістики.

ISW вважає, що удари по складах боєприпасів на території Росії, подібні до атаки в Торопці, можуть змусити російське командування реорганізувати та розосередити свої системи підтримки і логістики.

«Російські військові, скоріш за все, не усунули вразливі місця на багатьох об'єктах матеріально-технічного забезпечення шляхом створення укриттів. Зняття обмежень на використання західних систем і подальший розвиток власного потенціалу України з нанесення ударів на великі відстані, може дозволити ЗСУ більш ефективно використовувати такі вразливості ворога», – йдеться у звіті.

Експерти також впевнені, що подальші удари української армії по російських складах боєприпасів і ракет можуть знищити значну частину матеріальних запасів росіян.

«Удари українських військових по об'єктах на території Росії, можуть вплинути на наступальні операції на всьому театрі бойових дій. Це станеться якщо Сили оборони володітимуть матеріальною базою, можливостями та дозволом на проведення масштабної кампанії з нанесення ударів по об'єктах матеріально-технічного забезпечення і підтримки на території Росії», – констатують аналітики ISW.

Аналітики зазначають, що якщо ЗСУ матимуть достатньо ресурсів та можливостей для проведення масштабної кампанії з нанесення ударів по об'єктах матеріально-технічного забезпечення і підтримки на території Росії, це може суттєво вплинути на наступальні операції ворога на всьому театрі бойових дій.



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