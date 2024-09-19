Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Удари по російських складах боєприпасів знизили ефективність логістики РФ – ISW

Юлія Хоменко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Удари по російських складах боєприпасів знизили ефективність логістики РФ – ISW
фото: glavcom.ua

Аналітики вважають, що атаки на російські склади боєприпасів та ракет послаблять логістику та наступальний потенціал противника

Удари Збройних сил України по тилових логістичних об'єктах на території Росії можуть значно збільшити оперативний тиск на російських військових. Про це повідомляє звіт Інституту вивчення війни.

Аналітики нагадали, що влітку 2022 року українські війська завдали серії ударів HIMARS по російських складах боєприпасів на окупованих територіях, що змусило РФ розосередити арсенали та знизило ефективність їхньої логістики.

ISW вважає, що удари по складах боєприпасів на території Росії, подібні до атаки в Торопці, можуть змусити російське командування реорганізувати та розосередити свої системи підтримки і логістики.

«Російські військові, скоріш за все, не усунули вразливі місця на багатьох об'єктах матеріально-технічного забезпечення шляхом створення укриттів. Зняття обмежень на використання західних систем і подальший розвиток власного потенціалу України з нанесення ударів на великі відстані, може дозволити ЗСУ більш ефективно використовувати такі вразливості ворога», – йдеться у звіті.

Експерти також впевнені, що подальші удари української армії по російських складах боєприпасів і ракет можуть знищити значну частину матеріальних запасів росіян.

«Удари українських військових по об'єктах на території Росії, можуть вплинути на наступальні операції на всьому театрі бойових дій. Це станеться якщо Сили оборони володітимуть матеріальною базою, можливостями та дозволом на проведення масштабної кампанії з нанесення ударів по об'єктах матеріально-технічного забезпечення і підтримки на території Росії», – констатують аналітики ISW.

Аналітики зазначають, що якщо ЗСУ матимуть достатньо ресурсів та можливостей для проведення масштабної кампанії з нанесення ударів по об'єктах матеріально-технічного забезпечення і підтримки на території Росії, це може суттєво вплинути на наступальні операції ворога на всьому театрі бойових дій.
 
Нагадаємо, окупанти обстріляли Харків: виникла пожежа.

Теги: військові ЗСУ росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Реальна війна показала, що технологіями можна захистити бійців, покращити їхню ефективність, але самих бійців замінити неможливо
Без піхоти навіть із мільярдами дронів воювати неможливо
16 вересня, 22:03
Як Росія використовує старі методи для нових атак на Україну
Як Росія виявляє проблеми української оборони
6 вересня, 17:22
Зеленський доручив Кабінету міністрів затвердити стратегію ветеранської політики на період до 2030 року
Зеленський доручив уряду затвердити нацстратегію ветеранської політики
22 серпня, 20:22
Пожежники четвертий день поспіль не можуть загасити пожежу у Пролетарську
Четверта доба пожежі на нафтобазі в Ростовській області: з'явилися нові супутникові фото
21 серпня, 21:31
Посилений контроль діятиме до 2025 року
Латвія посилила контроль за російськими та білоруськими товарами
25 серпня, 14:09
Путіна і Кім Чен Ин оглядають коня під час прогулянки в саду Кумсусан, 20 червня 2024 року
Путін зробив новий подарунок Кім Чен Ину
31 серпня, 10:31
«Чорна вдова» це безпілотники тактичного рівня дії
«Чорна вдова»: Міноборони допустило до постачання у ЗСУ новий дрон-бомбер
11 вересня, 14:12
Іранські Fath-360 зміцнять здатність Росії завдавати точкових ударів по українських військових об'єктах або об'єктах цивільної інфраструктури
Британська розвідка назвала особливості ракет, які Іран передав РФ
13 вересня, 15:27
Постраждалих на Київщині немає
Нічна атака Росії на Київщину: влада повідомила про наслідки
14 вересня, 10:53

Соціум

ЗСУ розширили плацдарм у Курській області – ISW
ЗСУ розширили плацдарм у Курській області – ISW
Удари по російських складах боєприпасів знизили ефективність логістики РФ – ISW
Удари по російських складах боєприпасів знизили ефективність логістики РФ – ISW
В Італії зник літак з пасажирами на борту
В Італії зник літак з пасажирами на борту
Підпал румунського парламенту: поліція арештувала підозрюваного
Підпал румунського парламенту: поліція арештувала підозрюваного
У Лівані масово вибухає техніка: понад сотню людей поранено (фото, відео)
У Лівані масово вибухає техніка: понад сотню людей поранено (фото, відео)
Український «Культурний десант» продовжує свою місію в США: подробиці
Український «Культурний десант» продовжує свою місію в США: подробиці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
59K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 вересня: ситуація на фронті
38K
«Перемога завжди буде за Росією». Екстренер «Карпат» зробив скандальну заяву про Курщину
24K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
14K
«Адвокати мають усе порєшать». У справі Резніченка «сплив» куратор «Великого будівництва» Голик
14K
Готель «Україна» продано: стало відомо, кому і за скільки
9173
Які зміни чекають на Volkswagen: Шольц дав перший коментар

Новини

Без опадів та до 26°С тепла: прогноз погоди на 19 вересня
Сьогодні, 05:00
Окупанти обстріляли Харків: виникла пожежа
Сьогодні, 01:16
Битва за Покровськ буде кульмінацією кампанії Москви – The Guardian
Вчора, 23:46
Дощі та грози: прогноз погоди на 18 вересня
Вчора, 04:55
Дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 17 вересня
17 вересня, 05:00
«Я українка, але русская». Як військова комендатура на Курщині збирає списки охочих на евакуацію (відео)
16 вересня, 16:25

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua