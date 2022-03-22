Квасневський: військова агресія Путіна проти України – історична помилка

Після Помаранчевої революції захоплення України переросло з мрії Путіна у план, переконаний колишній польський президент

Колишній президент Польщі Александр Квасневський вважає, що Путін допустив історичну помилку, напавши на Україну. Таку думку експрезидент висловив в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону.

«Путін не тільки на завжди втрачає Україну, а й шкодить своїй країні. Ця війна незрозуміла для нормальних росіян. Адже, з одного боку, Путін заявляє про Україну, що «ми один народ». І в той же час вбиває братів і сестер. Чому молодий хлопець, якому 20 років, він на танку приїжджає до Харкова? Натомість цей же хлопчина міг приїхати до Харкова автобусом або машиною, сходити до хорошого ресторану і розмовляти на своїй рідній мові – російській. Ось тому-то вчинок Путіна – це історична помилка», – переконаний Квасневський.

За його словами, у 2002 році він спілкувався російським президентом. Іще тоді він розповів про своє головне завдання: створити знову велику Росію. Після Помаранчевої революції захоплення України переросло з мрії Путіна у план.

На думку експрезидента Польщі, Путін, який при владі 22 роки, втратив розуміння реалій і деморалізований. Натомість він вибудував унікальну систему управління, якої не було навіть в СРСР.

«Путін створив путінізм – систему, де він єдиний і вирішує всі питання. Він не має людей, які йому скажуть: «Президенте, спокійно. Ми не повинні цього робити». До речі, навіть Сталін мусів рахувати з думками членів політбюро», – наголосив Квасневський.

Як відомо, в Україні триває 27-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.