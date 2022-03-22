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    Квасневський: військова агресія Путіна проти України – історична помилка

    В Україні триває 27-й день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією - Квасневський: військова агресія Путіна проти України – історична помилка
    В Україні триває 27-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
    фото з відкритих джерел

    Після Помаранчевої революції захоплення України переросло з мрії Путіна у план, переконаний колишній польський президент

    Колишній президент Польщі Александр Квасневський вважає, що Путін допустив історичну помилку, напавши на Україну. Таку думку експрезидент висловив в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону.

    «Путін не тільки на завжди втрачає Україну, а й шкодить своїй країні. Ця війна незрозуміла для нормальних росіян. Адже, з одного боку, Путін заявляє про Україну, що «ми один народ». І в той же час вбиває братів і сестер. Чому молодий хлопець, якому 20 років, він на танку приїжджає до Харкова? Натомість цей же хлопчина міг приїхати до Харкова автобусом або машиною, сходити до хорошого ресторану і розмовляти на своїй рідній мові – російській. Ось тому-то вчинок Путіна – це історична помилка», – переконаний Квасневський.

    За його словами, у 2002 році він спілкувався російським президентом. Іще тоді він розповів про своє головне завдання: створити знову велику Росію. Після Помаранчевої революції захоплення України переросло з мрії Путіна у план.

    На думку експрезидента Польщі, Путін, який при владі 22 роки, втратив розуміння реалій і деморалізований. Натомість він вибудував унікальну систему управління, якої не було навіть в СРСР.

    «Путін створив путінізм – систему, де він єдиний і вирішує всі питання. Він не має людей, які йому скажуть: «Президенте, спокійно. Ми не повинні цього робити». До речі, навіть Сталін мусів рахувати з думками членів політбюро», – наголосив Квасневський.

    Як відомо, в Україні триває 27-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Квасневський: військова агресія Путіна проти України – історична помилка