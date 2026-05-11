Молдова затримала двох українців у справі про телефонне шахрайство

Лариса Голуб
Зловмисники ошукали пенсіонерку у Молдові
Поліція Молдови підозрює двох громадян України у телефонному шахрайстві

Молдовські правоохоронці затримали двох громадян України віком 18 та 21 року за підозрою в участі у злочинному угрупованні. Молодики спеціалізувалися на телефонному шахрайстві, ошукуючи літніх людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на молдовські медіа.

Повідомляється, що затримані діяли у складі організованої групи. Останньою жертвою шахраїв стала 81-річна жінка, яку вони ошукали на суму понад 145 тисяч леїв (близько 325 тис. грн).

Українців затримали на 72 години, наразі вони перебувають під вартою. Згідно з молдовським законодавством, за скоєне їм загрожує суворе покарання: у разі доведення вини молодики можуть бути засуджені до позбавлення волі на строк до 15 років.

Поліція продовжує розслідування, щоб встановити інших учасників схеми та перевірити причетність затриманих до аналогічних злочинів на території країни.

«Главком» писав, що у Києві поліцейські оголосили про підозру двом шахраям, які, видаючи себе за співробітників СБУ, ошукали пенсіонерку на $28 тис. Правоохоронці встановили, що 75-річній киянці через один з месенджерів зателефонував невідомий та, представившись працівником спецслужби, заявив, що жінка нібито підозрюється у фінансуванні країни-агресора та почав залякувати кримінальною відповідальністю.

Нагадаємо, у Києві двоє пенсіонерок віддали на «перевірку СБУ» 3 млн грн. Організатору шахрайства повідомлено про підозру. Слідство встановило, що пенсіонерам, які колись купували БАДи російського походження, дзвонили на мобільні телефони та повідомляли, що вони спонсорували країну-агресорку, тому потрібно з’явитись на допит до СБУ та передати на перевірку усі заощадження.

