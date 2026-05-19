Молдова вирвалася вперед у переговорах з ЄС? Президентка країни зробила неочікувану заяву

Єгор Голівець
glavcom.ua
glavcom.ua
Президентка Молдови Мая Санду попросила ЄС розблокувати новий етап євроінтеграції
фото: newsmaker
Кишинів заявив про готовність до всіх етапів вступу, хоча переговори з Україною ЄС досі веде у спільній зв’язці

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що її країна вже готова до переговорів з Європейським Союзом за всіма переговорними кластерами щодо вступу до ЄС. Відповідну заяву вона зробила під час пресконференції у Страсбурзі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Newsmaker.

За словами Санду, Молдова вже певний час готова до переходу на новий етап переговорного процесу, і це визнають як Європейська комісія, так і Рада ЄС.

«Молдова готова до переговорів за всіма кластерами. Ми готові вже деякий час, і це визнали як Європейська комісія, так і Рада ЄС. Відкриття переговорів дозволить Молдові перейти до наступних етапів євроінтеграції. Попереду ще багато роботи, але ми хочемо, щоб нам дозволили рухатися далі», – підкреслила Санду.

Заява молдовської президентки пролунала на тлі дискусій довкола темпів євроінтеграції України та Молдови. Наразі Європейський Союз розглядає процес вступу двох держав у спільній зв’язці, тому всі ключові бюрократичні етапи Київ і Кишинів проходять паралельно.

Раніше міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою заявила, що Бухарест підтримує відкриття всіх переговорних кластерів для України, Молдови та країн Західних Балкан.

Нагадаємо, статус кандидата на вступ до ЄС Україна та Молдова отримали одночасно – 23 червня 2022 року. У грудні 2023 року Європейська рада ухвалила рішення про початок переговорів щодо вступу обох країн до Євросоюзу.

Попри спільний формат переговорів, останні заяви Кишинева дедалі частіше породжують дискусії про те, чи не намагається Молдова пришвидшити власний рух до ЄС окремо від України.

Нагадаємо, у Європейському Союзі почали обговорювати можливу зміну підходів до розширення на тлі появи нових потенційних кандидатів на вступ. Йдеться, зокрема, про Ісландію та Норвегію, які після змін у безпековій ситуації в Європі знову почали розглядати перспективу членства в ЄС.

За даними Politico, поштовхом до таких дискусій стали повномасштабна війна Росії проти України, а також зміни у зовнішній політиці США після повернення Дональда Трампа до влади. У Брюсселі вважають, що навіть держави, які раніше не прагнули вступу до Євросоюзу, тепер дедалі частіше розглядають членство як додаткову гарантію безпеки та політичного впливу.

