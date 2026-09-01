«Ювентус» оформив перехід нападника збірної Німеччини

Італійський гранд закрив трансфер в останній день вікна

Форвард Нік Вольтемаде змінив англійський «Ньюкасл» на туринський «Ювентус». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

«Стара синьйора» орендувала німця. Угода розрахована на весь сезон і коштуватиме «Юве» 3,6 млн євро. Контракт Вольтемаде з англійським колективом чинна до літа 2031 року.

Торік «сороки» заради підписання нападника побили трансферний рекорд. Німецький «Штутгарт» отримав за нього 75 млн євро. Вольтемаде непогано провів першу половину кампанії, але потім його приціл збився. Як наслідок, він перестав бути безумовним виконавцем основи.

Вольтемаде в нинішньому сезоні провів два поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав один асист. Статистика німця в минулій кампанії за «Ньюкасл» – 51 матч (11 голів, п'ять результативних передач).

До слова, міланський «Інтер» попрощався з квартетом футболістів. Колектив Крістіана Ківу покинули воротар Зоммер, оборонці Ачербі, де Врей та Дарміан. Контракти з ними були розраховані до 30 червня.

Нагадаємо, італійська «Болонья» призначила Доменіко Тедеско керманичем команди. Молодий фахівець підписав із «россоблу» контракт на два роки. Сторони передбачили опцію продовження співпраці ще на один.