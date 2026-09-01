Лідер «Наполі» погодився на операцію через нефутбольні причини

Проблеми зі здоров'ям зірки Серії A не пов'язані з футболом безпосередньо

Півзахисник італійського «Наполі» Скотт Мактоміней потрапить на операційний стіл кардіохірургів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

У шотландця діагностували доброякісну серцеву аритмію. Виправити збій м'язового органа зможе хірургічне втручання. Через лікування Мактоміней пропустить понад місяць.

«Партенопейці» очікують на повернення хавбека після жовтневої міжнародної паузи. Мактоміней пропустить щонайменше чотири поєдинки. Зокрема, він не допоможе «Наполі» в протистояннях із міланським «Інтером», «Болоньєю» та флорентійською «Фіорентиною» у чемпіонаті Італії, а також із лондонським «Арсеналом» – у Лізі чемпіонів.

Мактоміней у нинішньому сезоні провів два матчі в усіх турнірах без результативних дій. У попередній кампанії він зіграв 44 поєдинки загалом, у яких оформив 14 голів і чотири асисти. Контракт шотландця з італійським грандом чинний до літа 2028 року.

До слова, міланський «Інтер» попрощався з квартетом футболістів. Колектив Крістіана Ківу покинули воротар Зоммер, оборонці Ачербі, де Врей та Дарміан. Контракти з ними були розраховані до 30 червня.

Нагадаємо, італійська «Болонья» призначила Доменіко Тедеско керманичем команди. Молодий фахівець підписав із «россоблу» контракт на два роки. Сторони передбачили опцію продовження співпраці ще на один.