«Полісся» – «Кудрівка». Прогноз і анонс на матч п'ятого туру УПЛ

Команди з різних полюсів турнірної таблиці продовжать тур

Сьогодні, 4 вересня, житомирське «Полісся» прийме «Кудрівку» в рамках 4-го туру української Прем'єр-ліги 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Полісся» – «Кудрівка»

Шанси команди Руслана Ротаня на 09:40 4 вересня виглядають набагато привабливішими, стверджують букмекери GGBET. На ймовірний успіх «поліських вовків» закладено коефіцієнт 1,23. Зате на потенційну звитягу колективу з Чернігівщини виставлено кеф 14,81. На нічию за підсумком 90 хвилин запропоновано бал 6,61. Тим часом безгольову нічию (0:0) оцінено коефіцієнтом 14,18. Натомість на тотал менше 1,0 виставлено коефіцієнт 10,61.

Передматчевий стан команд

У різному гуморі суперники підходять до поєдинку. Житомиряни здобули три перемоги в чотирьох турах. Два тижні тому «Полісся» зазнало несподіваної поразки від луганської «Зорі» (1:2). Гол до свого активу записав півзахисник Федор. Та минулого тижня підопічні Ротаня перекрили невдачу перемогою над донецьким «Шахтарем» (2:0). Забиті м'ячі оформили вінгер Назаренко та хавбек Андрієвський.

А от «Кудрівка» досі залишається без перемог у новому сезоні УПЛ. У третьому турі команда Олександра Протченка розійшлася миром із київською «Оболонню» (0:0). Натомість минулої суботи сільський колектив зазнав розгромної поразки від кам'янець-подільського «Епіцентра» (0:3). Команда тепер опустилася на передостанній рядок у турнірній таблиці.

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Історія очних зустрічей

У минулому сезоні команди перетнулися вперше. «Полісся» здобуло перемоги в обох поєдинках. У найкращі бомбардири протистояння вибився вінгер Гуцуляк (два голи), який покинув команду в міжсезоння.

У першому колі звитягу житомирянам (2:0) забезпечили півзахисник Велетень і нападник Гайдучик. Натомість у другому «поліські вовки» перемогли на виїзді (2:0). Дубль тоді оформив згаданий Гуцуляк.

Де дивитися матч «Полісся» – «Кудрівка»

Наживо поєдинок покаже канал UPL.TV. Він доступний на великих OTT-платформах і в провідних кабельних мережах України. Онлайн-відеотрансляція зустрічі запланована на 18:00 за київським часом.