Евакуація з Уханя: на борт українського літака не пустили чотирьох людей



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Всього на борт допущено 73 людини Фото: Урядовий портал

Ті, кого не допустили до евакуації, знаходяться під наглядом китайських лікарів та перебувають на постійному зв'язку з консульською службою

Евакуація громадян України та кількох іноземців із Китаю, за якими вилетів літак, проходить у штатному режимі.

Про це сказав заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, інформує Урядовий портал.

«Евакуація проходить у штатному режимі. Уряд має чіткий план і ми його виконуємо. До прийому людей готові. Літак вже вилетів. Усі пройшли відповідні перевірки. На борт допущені люди без симптомів гострої респіраторної інфекції» – сказав Ляшко.

За його словами, на етапі огляду китайськими медиками не допущено на борт чотири людини, троє з них українці та одна – іноземка. Після цього українські фахівці, медики, які супроводжують цей рейс, провели додатково фінальний огляд.

Як зазначається, всього на борт допущено 73 людини, по прибуттю вони будуть розміщені в обсервацію у визначеному урядом об'єкті.

Також повідомляється, що ті, кого не допустили до евакуації, знаходяться під наглядом китайських лікарів та перебувають на постійному зв'язку з консульською службою.

«Прошу не створювати паніку, зберігати здоровий глузд та розуміння, що у будь-якій ситуації треба залишатися людьми. Там могли опинитись кожен із нас чи дорога нам людина. Ми забираємо людей, які і так переживають непростий період. Серед евакуйованих сім’я з 8-річним сином, молода пара, 20-річні студенти. Наш обов’язок – забрати їх та створити максимально комфортні умови. Це стосується не тільки організації перельоту та облаштування їх побуту, але й прийняття їх іншими українцями. Невже в такій великій країні немає місця для менше сотні громадян, які опинилися в складній ситуації?», – наголосив Ляшко.

Раніше стало відомо, що Україна відмовила в евакуації з Уханя дівчині з собакою.

Як відомо, у середу ввечері літак української авіакомпанії SkyUp вилетів з аеропорту «Ухань».

Борт прибуде в аеропорт «Бориспіль», а не «Львів», як повідомлялося раніше.

Нагадаємо, глава МОЗ Зоряна Скалецька «з міркувань безпеки» відмовилися казати, куди привезуть евакуйованих з Уханя українців.

Зазначалося, що Україна повністю готова до прийняття громадян, евакуйованих з Китаю і гарантування безпеки як цих громадян, так і решти населення країни