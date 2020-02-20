Евакуація з Уханя: на борт українського літака не пустили чотирьох людей
Ті, кого не допустили до евакуації, знаходяться під наглядом китайських лікарів та перебувають на постійному зв'язку з консульською службою
Евакуація громадян України та кількох іноземців із Китаю, за якими вилетів літак, проходить у штатному режимі.
Про це сказав заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, інформує Урядовий портал.
«Евакуація проходить у штатному режимі. Уряд має чіткий план і ми його виконуємо. До прийому людей готові. Літак вже вилетів. Усі пройшли відповідні перевірки. На борт допущені люди без симптомів гострої респіраторної інфекції» – сказав Ляшко.
За його словами, на етапі огляду китайськими медиками не допущено на борт чотири людини, троє з них українці та одна – іноземка. Після цього українські фахівці, медики, які супроводжують цей рейс, провели додатково фінальний огляд.
Як зазначається, всього на борт допущено 73 людини, по прибуттю вони будуть розміщені в обсервацію у визначеному урядом об'єкті.
Також повідомляється, що ті, кого не допустили до евакуації, знаходяться під наглядом китайських лікарів та перебувають на постійному зв'язку з консульською службою.
«Прошу не створювати паніку, зберігати здоровий глузд та розуміння, що у будь-якій ситуації треба залишатися людьми. Там могли опинитись кожен із нас чи дорога нам людина. Ми забираємо людей, які і так переживають непростий період. Серед евакуйованих сім’я з 8-річним сином, молода пара, 20-річні студенти. Наш обов’язок – забрати їх та створити максимально комфортні умови. Це стосується не тільки організації перельоту та облаштування їх побуту, але й прийняття їх іншими українцями. Невже в такій великій країні немає місця для менше сотні громадян, які опинилися в складній ситуації?», – наголосив Ляшко.
Раніше стало відомо, що Україна відмовила в евакуації з Уханя дівчині з собакою.
Як відомо, у середу ввечері літак української авіакомпанії SkyUp вилетів з аеропорту «Ухань».
Борт прибуде в аеропорт «Бориспіль», а не «Львів», як повідомлялося раніше.
Нагадаємо, глава МОЗ Зоряна Скалецька «з міркувань безпеки» відмовилися казати, куди привезуть евакуйованих з Уханя українців.
Зазначалося, що Україна повністю готова до прийняття громадян, евакуйованих з Китаю і гарантування безпеки як цих громадян, так і решти населення країни
- Зустріч українців з Уханя: мешканці Львівщини заблокували автомобілями під’їзд до місцевого госпіталю (відео)
- Перелякані жителі Тернопільщини облаштували блокпости, щоб не допустити приїзду евакуйованих з Китаю
- Без протестів і паніки: як у Британії організували карантин для людей, що повернулися з Уханя