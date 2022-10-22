Росіяни концентруються в Білорусі: Кулеба розповів про справжні наміри Путіна

Росія намагається послабити контрнаступ ЗСУ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що російський диктатор Володимир Путін, стягуючи війська до Білорусі, намагається втягнути білоруських військових у прямий військовий конфлікт з Україною.

Мета такої дії – послабити контрнаступ ЗСУ на півдні та сході, сказав він в ефірі національного телемарафону «Єдині новини».

«Мета зрозуміла – відкриття для України другого фронту, який має скувати наші сили і, відповідно, послабити тиск нашого контрнаступу на півдні та сході. Наші військові це все розуміють, ми дипломатично теж розуміємо, що відбувається», – сказав голова зовнішньополітичного відомства.

Кулеба зазначив, що Володимиру Зеленському зроблено всі доповіді з цього питання, і він уже дав відповідні доручення військовим та дипломатам.

«Зараз кожен на своїх ділянках фронту робить усе, щоб цього не допустити і зробити Україну максимально готовою до будь-якого сценарію», – додав міністр.

Як відомо, триває 240 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Водночас не полишає спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.