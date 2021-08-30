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    Думки вголос

    Путін перетворює Зеленського на національного українського лідера

    Із Зеленським відбуваються значні зміни - Путін перетворює Зеленського на національного українського лідера
    Із Зеленським відбуваються значні зміни

    «Неважливо, якого кольору кішка, аби ловила мишей»

    Мовою оригіналу

    То, чем сейчас занимается Россия в отношении Украины, это лишение ее субъектности. То есть, такой страны нет. Это кремлевская доктрина, это такая Малороссия, которая без России жить не может.

    Поэтому все мероприятия, которые делает нынешняя украинская власть, это мероприятия, показывающие Кремлю, что он не совсем прав.

    Но вообще с Зеленским происходят значительные изменения. Как и многие предполагали, жизнь и, кстати, Путин со своей железобетонной позицией «ни шагу назад», – они двигают Зеленского от «какая разница, главное, чтобы не стреляли, я заглянул в глаза Путину», или его знаменитая фраза «договоримся посередине, я узнаю, что он хочет, он узнает, что я хочу, и мы договоримся».

    Все это в прошлом. Путин выковал сейчас, как кажется многим – правда, я с осторожностью отношусь к этому – выковал очередного национального украинского лидера.

    Можно сомневаться или не сомневаться, но это «неважно, какого цвета кошка, лишь бы ловила мышей».

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    Джерело: Эхо Москвы

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    Теги: Росія Путін путінський режим Володимир Зеленський
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    Путін перетворює Зеленського на національного українського лідера