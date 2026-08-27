Легенда повертається. Nokia представила новий кнопковий телефон

Телефон може працювати понад місяць без підзарядки в режимі очікування

Фінська компанія HMD Global представила новий кнопковий телефон Nokia 300 Charge з акумулятором ємністю 3700 мАг. За словами виробника, одного заряду батареї вистачає до 37 годин розмов і понад 40 днів роботи в режимі очікування, повідомляє «Главком» із посиланням на GSMArena.

Виробник заявляє, що одного заряду може вистачити майже на 38 годин розмов або понад 40 днів роботи в режимі очікування.

Головна особливість Nokia 300 Charge – телефон може підзарядити інший гаджет із потужністю до 10 Вт. Тобто в разі потреби Nokia 300 Charge можна використати як невеликий пауербанк для смартфона, хоча заряджання буде повільним.

Ще одна особливість – яскравий вбудований ліхтарик. HMD стверджує, що він світить у чотири рази яскравіше, ніж ліхтарик у Nokia 105.

Nokia 300 Charge з ліхтариком, розташованим у верхній частині корпусу фото HMD

При цьому Nokia 300 Charge залишається звичайним кнопковим телефоном без можливостей сучасного смартфона. Він має 2,4-дюймовий екран, просту камеру, 4 МБ оперативної та 4 МБ вбудованої пам'яті. За потреби пам'ять можна розширити картою microSD до 32 ГБ.

Для заряджання Nokia 300 Charge використовується сучасний роз'єм USB-C. Також до телефону можна підключити звичайні дротові навушники.

Nokia 300 Charge вже продається на окремих ринках. Його ціна становить близько $35 – приблизно 1500 грн.

На початку липня HMD Global представила чотири нові кнопкові телефони Nokia – 200 4G, 210 4G, 215 4G (2nd Edition) та 235 4G (2nd Edition), пише фінське видання Mobiili.fi. Попри звичний формат із фізичними кнопками, телефони підтримують мобільний інтернет 4G та відеодзвінки.

Також у телефонах з'явилася окрема кнопка для голосового помічника зі штучним інтелектом. За її допомогою можна голосом дати телефону прості команди – наприклад, увімкнути ліхтарик, відкрити камеру або поставити будильник. Заряджати телефони можна через USB-C, а акумулятора на 1450 мАг має вистачати для тривалої роботи без підзарядки.

Нагадуємо, на початку липня HMD Global представила чотири нові кнопкові телефони Nokia — 200 4G, 210 4G, 215 4G (2nd Edition) та 235 4G (2nd Edition), пише фінське видання Mobiili.fi. Попри звичний формат із фізичними кнопками, телефони підтримують мобільний інтернет 4G та відеодзвінки.

Також у телефонах з'явилася окрема кнопка для голосового помічника зі штучним інтелектом. За її допомогою можна голосом дати телефону прості команди – наприклад, увімкнути ліхтарик, відкрити камеру або поставити будильник. Заряджати телефони можна через USB-C, а акумулятора на 1450 мАг має вистачати для тривалої роботи без підзарядки.