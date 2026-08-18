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Україна наростила торгівлю агропродукцією з ЄС

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Україна наростила торгівлю агропродукцією з ЄС
Торгівля продемонструвала суттєве зростання у січні-червні 2026 року
фото з відкритих джерел

Торгівля між Україною та ЄС зросла на 11% у першому півріччі 2026 року

Торгівля сільськогосподарською продукцією між Україною та Європейським Союзом у січні-червні 2026 року продемонструвала суттєве зростання. Про це повідомили в Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки», передає «Главком».

За підсумками першого півріччя загальний оборот досяг $8,55 млрд, що на $847 млн, або 11%, більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Позитивну динаміку забезпечили першочергово вищі обсяги українського експорту, завдяки чому позитивне для України сальдо аграрної торгівлі зросло до $3,47 млрд. Основними торговельними партнерами серед країн ЄС залишаються Польща, Італія, Іспанія, Нідерланди, Німеччина та Франція, на які припадає близько 70% усього агропродовольчого обороту.

Водночас українські експортери вже повністю заповнили річну безмитну квоту на пшеницю та суттєво вичерпали ліміти на яблучний сік (91%), м’ясо птиці (75%), яйця (75%), етанол (64%), мед (61%), цукор і цукрову кукурудзу (59%).

Суттєвий вплив на структуру та географію торгівлі продовжують справляти логістичні виклики. Через ускладнення прямого експорту власною морською інфраструктурою український аграрний бізнес змушений системно переформатовувати логістичні ланцюги та збільшувати використання європейських транзитних маршрутів для виходу на глобальні ринки.

«Приріст експорту (+$624 млн) перевищив збільшення імпорту (+$221 млн). Фактична неможливість експорту власними морськими шляхами спонукає вітчизняні профільні компанії більш активно використовувати транзитні європейські маршрути», – пояснили в Інституті аграрної економіки.

Нагадаємо, молдовська асоціація «Сила фермерів» вимагає від уряду пояснити рішення про 50% знижку на залізничні тарифи для транзиту українських вантажів через Молдову.

Аграрії заявляють, що про домовленість дізналися вже після її оголошення та побоюються наслідків для місцевого ринку.

Як відомо, 12 серпня уряд Молдови повідомив про домовленість з Україною щодо зниження на 50% тарифів на залізничний транзит українських вантажів. Нові тарифи діють із 10 серпня до кінця 2026 року.

Теги: торгівля Україна Європейський Союз

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