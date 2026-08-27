Українці хочуть в ІТ, але ринок праці шукає інженерів – дослідження

Вибір самих українців часто зміщується в бік офісних і цифрових професій

Понад третина українців не працює за спеціальністю, яку здобула

Українці найчастіше обирали б для навчання ІТ та комп'ютерні науки, однак роботодавці відчувають найбільшу потребу у виробничих, технічних і будівельних кадрах. Водночас 37% опитаних не працюють за спеціальністю, яку здобували. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження OLX Робота.

Результати дослідження показують помітну різницю між тим, які напрями освіти приваблюють українців, та потребами ринку праці. Серед найбільш затребуваних сфер – машинобудування, електрична інженерія, авіаційна та ракетно-космічна техніка, а також спеціальності, пов'язані з промисловістю, енергетикою та будівництвом.

Попит зберігається і на робітничі професії. Найбільше роботодавцям потрібні:

верстатники широкого профілю;

оператори верстатів із числовим програмним керуванням;

електромонтери та електрики;

будівельники.

Водночас серед українців найбільшою популярністю користуються інші освітні напрями.

Які спеціальності обирають українці

ІТ та комп'ютерні науки назвали бажаним напрямом 26% опитаних. На другому місці – транспорт і логістика, які обрали б 19% респондентів.

Ще по 16% припало на два напрями – продажі та торгівлю, а також медицину й охорону здоров'я.

Менеджмент і бізнес назвали 15% опитаних. Стільки ж обрали б будівництво та архітектуру. Маркетинг, реклама та PR приваблюють 14% респондентів.

Отже, професійні орієнтири українців не повністю збігаються з кадровими потребами підприємств. Найбільший інтерес громадян зосереджений на ІТ, транспорті, торгівлі та медицині, тоді як промисловість потребує значної кількості технічних спеціалістів і кваліфікованих робітників.

Майже 40% не працюють за здобутим фахом

Дослідження також показало, що отримана освіта далеко не завжди визначає подальшу кар'єру. 37% українців зазначили, що не працюють за спеціальністю, яку здобули.

Водночас 27% опитаних працюють за фахом, а ще 18% – частково застосовують отримані знання у своїй професійній діяльності.

Серед причин зміни професії найчастіше називали втрату інтересу до спеціальності – 27%. Ще 25% респондентів пояснили зміну професійного напряму появою нових інтересів.

Відсутність вакансій за спеціальністю стала причиною для 24% опитаних, низька зарплата – для 23%, а відсутність можливостей для професійного розвитку – для 15%.

Показово, що 47% учасників дослідження, якби могли вступати до закладу освіти повторно, не обрали б ту саму спеціальність. Ще 26% не впевнені, що повторили б свій вибір.

Водночас половина опитаних вважає отриману освіту корисною для професійної діяльності: 51% заявили, що здобуті знання стали їм у пригоді в роботі.

До слова, попит на робітничі та технічні професії залишається помітним і на самому майданчику OLX. На сторінці вакансій серед найбільших категорій оголошень представлені виробництво та робітничі спеціальності, логістика, будівництво, торгівля та продажі. До слова, «Главком» уже писав про професії, які матимуть найбільший потенціал в Україні після завершення війни. Серед них називали енергетику, машинобудування, інформаційні та оборонні технології.