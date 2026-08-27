Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Українці хочуть в ІТ, але ринок праці шукає інженерів – дослідження

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Українці хочуть в ІТ, але ринок праці шукає інженерів – дослідження
Вибір самих українців часто зміщується в бік офісних і цифрових професій
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Понад третина українців не працює за спеціальністю, яку здобула

Українці найчастіше обирали б для навчання ІТ та комп'ютерні науки, однак роботодавці відчувають найбільшу потребу у виробничих, технічних і будівельних кадрах. Водночас 37% опитаних не працюють за спеціальністю, яку здобували. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження OLX Робота. 

Результати дослідження показують помітну різницю між тим, які напрями освіти приваблюють українців, та потребами ринку праці. Серед найбільш затребуваних сфер – машинобудування, електрична інженерія, авіаційна та ракетно-космічна техніка, а також спеціальності, пов'язані з промисловістю, енергетикою та будівництвом.

Попит зберігається і на робітничі професії. Найбільше роботодавцям потрібні:

  • верстатники широкого профілю;
  • оператори верстатів із числовим програмним керуванням;
  • електромонтери та електрики;
  • будівельники.

Водночас серед українців найбільшою популярністю користуються інші освітні напрями.

Які спеціальності обирають українці

ІТ та комп'ютерні науки назвали бажаним напрямом 26% опитаних. На другому місці – транспорт і логістика, які обрали б 19% респондентів.

Ще по 16% припало на два напрями – продажі та торгівлю, а також медицину й охорону здоров'я.

Менеджмент і бізнес назвали 15% опитаних. Стільки ж обрали б будівництво та архітектуру. Маркетинг, реклама та PR приваблюють 14% респондентів.

Отже, професійні орієнтири українців не повністю збігаються з кадровими потребами підприємств. Найбільший інтерес громадян зосереджений на ІТ, транспорті, торгівлі та медицині, тоді як промисловість потребує значної кількості технічних спеціалістів і кваліфікованих робітників.

Майже 40% не працюють за здобутим фахом

Дослідження також показало, що отримана освіта далеко не завжди визначає подальшу кар'єру. 37% українців зазначили, що не працюють за спеціальністю, яку здобули.

Водночас 27% опитаних працюють за фахом, а ще 18% – частково застосовують отримані знання у своїй професійній діяльності.

Серед причин зміни професії найчастіше називали втрату інтересу до спеціальності – 27%. Ще 25% респондентів пояснили зміну професійного напряму появою нових інтересів.

Відсутність вакансій за спеціальністю стала причиною для 24% опитаних, низька зарплата – для 23%, а відсутність можливостей для професійного розвитку – для 15%.

Показово, що 47% учасників дослідження, якби могли вступати до закладу освіти повторно, не обрали б ту саму спеціальність. Ще 26% не впевнені, що повторили б свій вибір.

Водночас половина опитаних вважає отриману освіту корисною для професійної діяльності: 51% заявили, що здобуті знання стали їм у пригоді в роботі.

До слова, попит на робітничі та технічні професії залишається помітним і на самому майданчику OLX. На сторінці вакансій серед найбільших категорій оголошень представлені виробництво та робітничі спеціальності, логістика, будівництво, торгівля та продажі. До слова, «Главком» уже писав про професії, які матимуть найбільший потенціал в Україні після завершення війни. Серед них називали енергетику, машинобудування, інформаційні та оборонні технології. 

Читайте також:

Теги: професії освіта торгівля машинобудування бізнес будівництво ринок промисловість технології навчання транспорт реклама робота зарплата

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Майже 8 млрд грн із державного бюджету у першому півріччі спрямували на розвиток науки
Куди пішли кошти на освіту: Мінфін розкрив деталі фінансування
30 липня, 16:11
Наслідки ударів Росії по Житомирщині
Німецьке підприємство на Житомирщині зупиняє роботу після атаки РФ
9 серпня, 13:06
Внаслідок удару по Одесі є постраждалі
Удар по «Епіцентру» в Одесі: число жертв зростає (оновлено)
16 серпня, 17:04
Тільки склад «Ранку» у Харкові втратив близько восьми мільйонів книжок
10 млн знищених книжок: українські видавці попросили світ про підтримку
21 серпня, 02:35
Мережа втратила частину товарних запасів через масовану російську атаку 20 серпня
Частину товарів втрачено. Відома мережа супермаркетів звернулася до українців
24 серпня, 15:09
В «Укрзалізниці» заявили, що без перегляду тарифів компанія отримає операційний дефіцит у 26,3 млрд грн і чистий збиток у 21,9 млрд грн до кінця року
Підвищення тарифів «Укрзалізниці» посилить тиск на промисловість і аграріїв – ЗМІ
3 серпня, 17:21
Проблема прайс-кепів виходить далеко за межі поточних цін на електроенергію, наголошує Кудрицький
Кудрицький: Непередбачувана зміна прайс-кепів відлякує інвесторів і гальмує розвиток нової генерації
25 серпня, 14:38
Залізничникам додали до 15% зарплати
«Укрзалізниця» підвищила зарплати працівникам: кого торкнулися зміни
14 серпня, 14:02
Страховий ринок України отримав тривожний сигнал через воєнні збитки
Гендиректор Національної асоціації страховиків розказав про тривожний сигнал, який отримав ринок
21 серпня, 17:05

Особисті фінанси

Долар та євро пішли на спад. Курс валют 27 серпня 2026 року
Долар та євро пішли на спад. Курс валют 27 серпня 2026 року
Ціни на пальне 27 серпня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 27 серпня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Нерухомість Полтави б’є рекорди: які квартири подорожчали майже на 20%
Нерухомість Полтави б’є рекорди: які квартири подорожчали майже на 20%
«Готуй дрова влітку». Небачений ажіотаж: ціни за рік підскочили удвічі
«Готуй дрова влітку». Небачений ажіотаж: ціни за рік підскочили удвічі
Курс валют 26 серпня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 26 серпня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на пальне 26 серпня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 26 серпня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
364K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 серпня 2026
87K
Софія Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
68K
Путін остаточно ухвалив рішення про майбутнє війни в Україні – ISW
49K
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
44K
Відомий історик, який роками руйнує міфи росіян, у критичному стані через тяжку хворобу

Новини

Місячний посівний календар на вересень 2026 року: коли краще збирати врожай
Сьогодні, 22:15
Лукашенко раптово полетів до Росії на переговори з Путіним – ЗМІ
Сьогодні, 18:18
В Україні до 30°, місцями значні дощі: погода на 26 серпня 2026 року
Вчора, 05:59
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ в Краснодарському краї
25 серпня, 12:35
Російський безпілотник зі штучним інтелектом убив трьох цивільних у Запоріжжі
25 серпня, 08:45
В Україні до 30°, вдень тримається спека: погода на 25 серпня 2026 року
25 серпня, 05:59

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua