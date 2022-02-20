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    Макрон проводить телефонні переговори з Путіним

    Макрон проводить перемовини з Путіним - Макрон проводить телефонні переговори з Путіним
    Макрон проводить перемовини з Путіним
    фото: bfmtv.com

    Макрон спробує переконати президента Путіна не нападати на Україну

    Президент Франції Еммануель Макрон проводить телефонну розмову з главою Росії Володимиром Путіним. Про це повідомляє BFMTV із посиланням на Єлисейський палац.

    Переговори розпочалися об 11:00 за паризьким часом (12:00 за київським часом).

    «Через кілька днів після поїздки Еммануеля Макрона до Москви він знову спілкується зі своїм російським колегою», – йдеться у публікації.

    Як повідомлялося, Макрон спробує переконати президента Путіна не нападати на Україну.

    «Наше завдання – уникнути найгіршого сценарію. Вважаємо, що ще можна переконати президента Путіна не нападати на Україну», – заявили в канцелярії французького лідера, коментуючи майбутні телефонні розмови з главами держав.

    Попередня розмова Макрона із Зеленський відбулася 12 лютого: Макрон після переговорів із Путіним зателефонував Зеленському.

    Перед тим Макрон та Путін провели телефонні переговори.

    Раніше Макрон звернувся до Путіна щодо визнання «ЛНР» і «ДНР».

    Нагадаємо, США і Франція перевірять, чи відвела Росія війська від кордонів України.

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    Теги: Росія США Путін Франція Еммануель Макрон
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    Макрон проводить телефонні переговори з Путіним