Малюська попідтягувався у тюремному дворику та пограв у теніс із засудженим



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Міністр юстиції Денис Малюська (ліворуч) під час візиту у СІЗО та колонії Вінниці пограв у настільний теніс із засудженим Фото: Denis Malyuska, Facebook

Глава Мін'юсту без попередження приїхав у виправні центри Вінниці

Міністр юстиції Денис Малюська у неділю без попередження прийшов з перевіркою в СІЗО Вінниці та колонії №86 та №1, де, зокрема, пограв у теніс з одним із засуджених.

Фото та відео з перевірки міністр опублікував у Facebook.

«Чергова перевірка тюрем без попередження (не весь же час книжку читати догори дригом). На цей раз Вінниця: місцеве СІЗО, а також колонії №86 та №1 (разом до 1,5 тисячі ув'язнених та засуджених, з яких більше 300 - довічники)», - написав Малюська.

За його словами, умови утримання - цілком задовільні за виключенням окремих камер СІЗО у зв'язку з переповненням.

«Нещодавні накази Мін'юсту, які лібералізували користування інтернетом у в'язницях, залишаються неімплементованими - доведеться трохи розворушити підлеглих з понеділка» - додав міністр.

Він пояснив, що у СІЗО є проблема з тим, що «довічників» багато і їм немає куди себе діти, роботи на усіх не вистачає. Деякі з них отримували смертну кару ще у дев'яностих та були врятовані визнанням такої кари неконституційною.

Під час візиту Малюська також вирішив попідтягуватися у тюремному дворику та пограти у настільний теніс із засудженим.

Напередодні міністр юстиції України Денис Малюська опублікував чергове дивне фото, де він читає книгу стоячи на руках.

А у грудні 2019-го Малюська виліз з ногами на стіл у своєму кабінеті і сховався під стіл.

До слова, нещодавно міністр не побачив «відвертих жахів» в Івано-Франківській колонії.

Раніше міністр юстиції без попередження відвідав Бердичівську колонію.

Зазначимо, 19 січня Денис Малюська зі своїм заступником Віталієм Василиком без попередження побували у Лук’янівському слідчому ізоляторі тимчасового тримання.

Малюська вважає, оскільки Лук’янівський СІЗО відремонтувати неможливо – «єдина робоча опція – створити там щось на кшталт музею».