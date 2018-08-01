Манафорт переконує, що не хотів обдурювати податківців



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Пол Манафорт

У питанні ведення звітності стосовно зароблених в Україні мільйонів Манафорт довіряв своєму партнеру Ріку Гейтсу

Колишній керівник президентської кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт не мав наміру уводити в оману американську владу стосовного своїх доходів.

Про це під час судових слухань у США заявив його адвокат, пише АР.

«Адвокат Пола Манафорта стверджує, що колишній глава президентської кампанії Трампа ніколи не мав наміру обманювати податкові органи США щодо своїх доходів або закордонних банківських рахунків», - йдеться у матеріалі.

АР додає, що у своєму вступному слові прокурор Томас Зенле зазначив, що у питанні ведення звітності стосовно зароблених в Україні мільйонів Манафорт довіряв іншим, зокрема своєму партнеру Ріку Гейтсу, який не виправдав ставлення.

Слідство вважає, що за роботу політичного консультанта в Україні Манафорт заробив понад 60 мільйонів доларів.

Раніше окружний суд США прийняв рішення перенести на 31 липня слухання в справі про банківські та податкові махінації колишнього глави передвиборного штабу Дональда Трампа Пола Манафорта.

Також федеральний суддя надав імунітет від судового переслідування п'ятьом свідкам у справі Манафорта.

Раніше спецпрокурор США оприлюднив список із 500 речових доказів у справі Манафорта.

Також з’явилась інформація, що у в’язниці до Манафорта ставились як до VIP засудженого. У камері він мав доступ до електронної пошти, мобільного телефону, в нього був приватний простір та приватна ванна кімната

Нагадаємо, 10 липня Манафорта перевели із в'язниці у сільській місцевості в штаті Вірджинія до іншої, яка ближча до Вашингтона.

Раніше адвокат Манафорта повідомляв, що його підзахисний утримується в одиночній тюремній камері 23 години на добу, щоб гарантувати його безпеку.

Манафорт знаходиться у VIP-секторі Північної в'язниці штату Північна Вірджинія. Його адвокат стверджує, що утримання Манафорта «суворе» і є «обурливим порушенням громадянських свобод» його клієнта.

Як відомо, суд у Вашингтоні 15 червня відправив колишнього керівника виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта за грати за порушення умов перебування під домашнім арештом.

За інформацією ЗМІ, Манафорт перебуває під вартою у камері для «важливих в'язнів».

Нагадаємо, спецпрокурор США Роберт Мюллер оприлюднив документи, що підтверджують факт того, що Пол Манафорт здійснював лобістську кампанію на користь колишнього президента України Віктора Януковича в США без реєстрації в якості іноземного агента.

Раніше федеральна суддя США Емі Берман Джексон наказала спеціальному прокурору Роберту Мюллеру назвати усіх осіб та організації, які на думку слідства були задіяні у лобістській кампанії Пола Манафорта на користь Партії регіонів та тодішньої влади України.

У червні стало відомо, що Манафорт намагався вплинути на свідків у його справі.