Масове отруєння дітей: Кернес розповів, що збирається зробити з харківськими школами

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У місті розпочнеться реалізація проекту «Безпечна школа»

Усі школи у Харкові з початку нового навчального року, 1 вересня, будуть взяті під охорону. Про це на своїй сторінці у Facebook заявив Харківський міський голова Геннадій Кернес після інциденту з розпиленням газу в одній із харківських шкіл.

«З 1-го вересня цього року всі школи міста будуть взяті під охорону за рахунок бюджету Харкова. Абсолютно всі», - зазначив мер міста.

Крім того, з його слів, у місті розпочнеться реалізація проекту «Безпечна школа», мета якого - встановлення відео-спостереження у всіх середніх освітніх установах Харкова.

«До початку нового навчального року ми встановимо камери в найбільших школах, в тому числі і в тій, в якій сталася надзвичайна подія. До кінця 2018 року понад сто шкіл будуть обладнані системами відеоспостереження. В наступні роки - всі без винятку ЗОШ будуть оснащені камерами, щоб, якщо ще раз, не дай Бог, звичайно, відбудеться щось подібне, ми відразу могли виявити винуватця події», - додав він.

Як повідомляв «Главком», вже не вперше фіксується випадок отруєння дітей у школах упродовж останнього часу.

Нагадаємо, 22 травня у Харкові в школі №3 на одному з поверхів закладу розпорошили перцевий балончик. Через раптове погіршення стану дітей з будівлі школи почали евакуювати учнів та вчителів. Згодом стало відомо, що після перевірки рятувальники не виявили небезпечних речовин в харківській школі.

Крім того 22 травня представник президента України у Верховній Раді, народний депутат Ірина Луценко закликала Кабінет міністрів України організувати відомчу групу та міжвідомчу координаційну раду задля убезпечення дітей від отруєння.

21 травня в одній зі шкіл Миколаєва отруїлися 36 учнів, близько 400 були евакуйовані – багато з них скаржились на погане самопочуття. Поліція почала перевірку за фактом масового отруєння невідомою речовиною. Згодом стало відомо, що двоє з 36 учнів перебувають у реанімації.

Як повідомлялось, 8 травня у Черкасах під час шкільної лінійки сталось масове знепритомнення учнів. До міської лікарні із ознаками отруєння органів верхніх дихальних шляхів було госпіталізовано більше 50 учнів і чотирьох вчителів. Наразі причини отруєння залишаються невідомі, слідство триває.

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