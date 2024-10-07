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Український експрем'єр звернувся до Фіцо після його проросійських заяв

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Український експрем'єр звернувся до Фіцо після його проросійських заяв
Яценюк підкреслив, що заяви Фіцо носять антиєвропейський і антиукраїнський характер
колаж: glavcom.ua

«Подумайте над вашим спадком як досвідчений політик, що не вперше у владі», – Яценюк звернувся до Фіцо

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що відвідає Москву на 80-річчя закінчення Другої світової війни та виступає проти членства України в НАТО. На ці тези відреагував експрем’єр-міністр України Арсеній Яценюк та назвав їх антиукраїнськими.

«Пане премʼєр-міністре Словаччини Роберте Фіцо. Вчора у програмі «5 хвилин до 12» ви заявили, що не допустите членства України в НАТО та поїдете до Москви на відзначення 80-ліття перемоги у Другій світовій війні. Обидві заяви носять антиєвропейський і антиукраїнський характер, підривають безпеку вашої країни як члена НАТО, підривають єдність ЄС та грають на руку диктатору Путіну і агресивній Росії», – йдеться у дописі.

Яценюк нагадав Фіцо, що в них були спільні здобутки. Наприклад, відкриття реверсного постачання газу до України, що знищило російську газову монополію в країні.

«Коли ми разом боролись проти «Північного потоку-2». Також ви не ветували низку рішень ЄС щодо підтримки України. Ми в Україні і я особисто вболівали за вас після жахливого скоєного на вас нападу», – звернувся експрем’єр до Фіцо.

Арсеній Яценюк додав, що саме «українські фронти звільняли Словаччину від німецької окупації під час Другої світової війни», тому Фіцо має приїхати 8 травня у Київ.

«Ваші заяви щодо дружби з Росією, напевно, спрямовані на ваш електорат. Але, якщо вони втіляться в життя, то виборів у Словаччині може не бути, як не було в часи совєтської окупації. Подумайте над вашим спадком як досвідчений політик, що не вперше у владі. А на 8-9 травня приїжджайте до Києва», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що відвідає Москву на 80-річчя закінчення Другої світової війни та виступив проти членства України в НАТО. Фіцо звинуватив Захід у тому, що він нібито хоче «поставити росіян на коліна» і тому продовжує війну в Україні. Політик підкреслив, що в Україні відбувається військовий конфлікт, у якому гинуть слов'яни, а Європа, за його словами, суттєво підтримує ці «вбивства».

До слова, сьогодні, 7 жовтня, прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль та прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо провели другі міжурядові консультації.

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Теги: росія прем’єр-міністр Україна Угорщина Фіцо Арсеній Яценюк

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