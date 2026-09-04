OpenAI запустила нову GPT-6 Astra з небезпечними кіберможливостями

Президент OpenAI назвав модель можливим першим прикладом загального штучного інтелекту

OpenAI представила GPT-6 Astra – модель, яка здатна не лише генерувати відповіді, а й самостійно виконувати складні завдання безпосередньо у комп’ютерних програмах. Водночас розробник визнав Astra першою своєю моделлю, яка досягла найвищого рівня ризику у сфері кібербезпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Axios та OpenAI.

ШІ навчився не лише радити, а й виконувати завдання

GPT-6 Astra стала новою флагманською моделлю OpenAI для складної роботи. Компанія позиціонує її як систему, здатну самостійно проходити багатокрокові процеси – від програмування та роботи з документами до досліджень і взаємодії з комп’ютерними програмами. Модель може працювати з браузером, кодом, файлами та спеціалізованим програмним забезпеченням.

Різниця з традиційними чат-ботами полягає у способі роботи. Якщо раніше користувач міг отримати від ШІ інструкцію, а потім самостійно виконувати її на комп’ютері, Astra здатна здійснювати значну частину таких дій сама.

Під час демонстрацій модель працювала з Unity, створювала ігрові прототипи та виконувала завдання всередині професійних програм. У OpenAI наводять приклад стартапу Playco: за допомогою Astra команда створила три варіанти ігрових прототипів на основі однієї заготовки. Розробники заявили, що кількість ручних виправлень скоротилася на 50% порівняно з попередньою моделлю.

Ще один приклад стосується юридичної роботи. Система Legora за один запуск опрацювала 41 документ за кілька хвилин. Під час перевірки фінансової звітності Astra знайшла всі чотири спеціально внесені помилки, серед яких була невідповідність на £500 тис.

У OpenAI заговорили про AGI

Однією з головних заяв навколо запуску стала оцінка президента OpenAI Грега Брокмана. Він припустив, що Astra може бути першим прикладом AGI – штучного загального інтелекту.

«GPT-6 Astra – наш найздатніший модельний продукт, створений для найскладнішої наскрізної роботи», – заявили в OpenAI.

Під AGI зазвичай розуміють систему, яка здатна виконувати широкий спектр інтелектуальних завдань на рівні людини, а не спеціалізується на одному вузькому напрямі. Водночас OpenAI не заявляє, що статус AGI офіційно встановлено: остаточну оцінку компанія фактично залишає користувачам і дослідникам.

Astra навчали в межах найбільшого тренувального запуску OpenAI. За даними Axios, для цього використали понад 100 тис. графічних процесорів на потужностях Stargate у Техасі. Масштаб обчислень став одним із чинників, які дозволили розробникам підвищити можливості моделі під час роботи зі складними завданнями.

Технічно модель також отримала дуже великий обсяг пам’яті для роботи з інформацією. Її контекстне вікно становить 1,05 млн токенів, а максимальний обсяг відповіді – 128 тис. токенів. Простими словами, Astra може одночасно працювати з дуже великим масивом тексту та даних, не втрачаючи контекст завдання.

Найбільше запитань викликали кіберможливості

Найбільш суперечливою частиною запуску стали можливості Astra у кібербезпеці. OpenAI заявила, що модель досягла критичного рівня за власною системою оцінювання ризиків.

Йдеться не просто про здатність написати програмний код. Під час спеціальних тестів Astra змогла самостійно знаходити раніше невідомі вразливості у захищених системах і створювати способи їх використання. Людині не потрібно було супроводжувати модель на кожному етапі.

Під час одного з випробувань модель виявила кілька невідомих раніше вразливостей браузера та створила ланцюжок дій, який дозволяв вийти за межі ізольованого середовища. В іншому тесті Astra знайшла вразливості захищеної операційної системи й використала їх для отримання вищих прав доступу.

OpenAI повідомляє, що під час оцінювання Astra також виявила та використала дві вразливості нульового дня. Компанія передала інформацію про них розробникам відповідних проєктів.

Через такі можливості розробник посилив обмеження для моделі. Найнебезпечніші кіберфункції поки доступні лише обмеженому колу перевірених тестувальників.

Є й інша проблема – контроль за поведінкою Astra став складнішим. За оцінкою OpenAI, її можливість для моніторингу роботи моделі знизилася порівняно з попередньою GPT-5.6 Sol. Тому компанія розширила системи спостереження за діями Astra та встановила додаткові обмеження для завдань із підвищеним ризиком.

Коли Astra стане доступною

Наразі GPT-6 Astra поступово запускають для підприємств, які беруть участь у програмі Trusted Access Program. Доступ через API, а також для користувачів тарифів ChatGPT Plus, Pro, Business та Enterprise OpenAI обіцяє відкрити найближчими днями.

Для звичайного користувача головна зміна полягає у переході від моделі, яка переважно відповідає на запити, до системи, здатної самостійно виконувати цілий ланцюжок дій. Водночас саме зростання автономності робить питання контролю та безпеки значно важливішими.

Нагадаємо, у серпні OpenAI вже призупиняла навчання нових моделей, щоб посилити заходи безпеки перед запуском Astra. Компанія побоювалася, що майбутня система матиме небезпечні можливості у кіберсфері, а для її тестування запровадили додаткову ізоляцію та контроль.