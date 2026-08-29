Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Біженка з України розповіла по несподівані правила у Німеччині

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Аби рибалити в Німеччині, потрібна ліцензія
фото з відкритих джерел

У Німеччині за звичайну риболовлю чи ночівлю в лісі можна отримати величезний штраф або опинитися за ґратами

Українка Людмила Русіна, яка наразі мешкає в Німеччині, поділилася своїми враженнями від місцевих законів та звичаїв, які виявилися несподіванкою для багатьох біженців. За її словами, у цій країні свобода та демократія тісно переплітаються із суворими правилами, обмеженнями й чималими штрафами. Як інформує «Главком», про це Людмила Русіна розповіла у своєму відео на платформі TikTok.

Українка здивована тим, що навіть звичайний похід по гриби у Німеччині вимагає знання чітких норм і обмежень.

«Якщо Німеччина вільна країна, тоді чому тут не можна просто назбирати грибів у лісі? Знайшов гриб – не радій: маєш знати, який дозволений, скільки дозволено та чи можна взагалі його тут забирати», – розповідає Людмила.

Ще однією несподіванкою для українки стала заборона на дикий кемпінг та ночівлю на природі без відповідних документів.

«Чому в Німеччині можна бути безхатьком, бо демократія, а просто поставити в лісі намет і переночувати одну ніч не можна? Для цього потрібен дозвіл або спеціально відведене місце. А за порушення може бути штраф – аж до двох з половиною тисяч євро», – зазначає біженка.

Схожі парадокси спостерігаються і в інших сферах життя. Наприклад, звичайна риболовля вимагає певної підготовки, про яку більшість чужоземців можуть навіть не здогадуватися.

«Німеччина – вільна країна, і просити гроші на вулиці тут не є злочином. Та й жебрацтво дозволено, а от просто взяти вудку і піти порибалити до найближчого ставка – уже зовсім інша історія. Треба курси, іспит, рибальське посвідчення та дозвіл на конкретну водойму, а за незаконну риболовлю може навіть в’язниця загрожувати», – поділилася жінка.

Здивували українку й суворі обмеження щодо користування дачними ділянками, де заборонено жити повноцінно.

«Тут (у Німеччині, – ред.) можна мати дачну ділянку і навіть з будиночком, але невеличким, і ночувати там часто заборонено. Та ще й воду на зиму відключать, і туалет на таких дачах часто розкіш. Вільна демократична країна, в якій ти можеш робити все – головне, щоб це було дозволено», – підсумувала Людмила Русіна.

Раніше українка Вікторія Москаленко переїхала до Німеччини з трьома дітьми, звідки транслює своє життя в еміграції. Блогерка розповіла, які недоліки та переваги цієї країни вона помітила за декілька років.

Нагадаємо, у Німеччині троє українців вкрали з поля 300 кг кукурудзи завантажили її у машину та втекли з поля.

Читайте також:

Теги: Німеччина гроші штраф гриби правила українка обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чотири країни ЄС запропонували використати €200 млрд Росії для України
ЄС знову взявся за заморожені мільярди Росії. Союзники почали шукати шлях в обхід вето Бельгії
27 серпня, 11:29
Мережі автозаправних станцій оновили ціни на пальне
Ціни на пальне 26 серпня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
26 серпня, 07:35
Ще один дрон виявили в районі громади Кабельскеталь
Атака на український Ан-124 в Лейпцигу: слідчі виявили ще один дрон, ймовірно повʼязаний з інцидентом
25 серпня, 12:11
Упродовж кількох годин правоохоронці встановили особу зловмисника
Скористався забутими ключами: у Києві чоловік обікрав квартиру сусіда на 2 млн грн
25 серпня, 09:48
Поліція затримала кур'єра, який перевів гроші пенсіонера в криптовалюту на вказані організаторами рахунки
У Києві 77-річний лікар віддав «на перевірку СБУ» майже 2 млн грн
24 серпня, 15:24
Станом на середину серпня безоплатні надходження від недержавних організацій склали 383,69 млрд рублів
Російські мільярдери перерахували рекордну суму на війну після вимоги Путіна
18 серпня, 10:46
Український Ан-124 атакували дроном із пластичною вибухівкою
Слідчі знайшли ДНК на дроні, який атакував український Ан-124: слід веде до Литви
11 серпня, 14:55
Федеральна поліція підняла тривогу через дрон біля українського літака
Поліція виявила дрон із детонатором поруч з українським літаком у Німеччині
5 серпня, 12:35
Дисциплінованість і наполегливість допомогли Олені закінчити американську школу у 77 років
Українка у 77 років закінчила школу в США
2 серпня, 19:33

Життя

Біженка з України розповіла по несподівані правила у Німеччині
Біженка з України розповіла по несподівані правила у Німеччині
Учені назвали єдину країну, де можна сховатися від кінця світу
Учені назвали єдину країну, де можна сховатися від кінця світу
Будинок популярного співака постраждав під час атаки на Київщину
Будинок популярного співака постраждав під час атаки на Київщину
Найавторитетніший гороскоп на 30 серпня 2026 року для всіх знаків зодіаку
Найавторитетніший гороскоп на 30 серпня 2026 року для всіх знаків зодіаку
Грабіжники на очах у відвідувачів винесли з музею кольє з 673 діамантами
Грабіжники на очах у відвідувачів винесли з музею кольє з 673 діамантами
Працювала в оборонному секторі. 87-річна киянка розказала про свою пенсію
Працювала в оборонному секторі. 87-річна киянка розказала про свою пенсію

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
365K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 серпня 2026
88K
Софія Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
66K
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
48K
Кремль зробив нову заяву про перемовини з Україною, назвавши вимогу
46K
Відомий історик, який роками руйнує міфи росіян, у критичному стані через тяжку хворобу

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 29 серпня 2026 року
Сьогодні, 08:32
День авіації України 2026: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 04:00
«Нафтогаз» закупив масажну олію, спорткрем та засіб від печії перед найважчою для України зимою
Вчора, 17:44
Місячний посівний календар на вересень 2026 року: коли краще збирати врожай
27 серпня, 22:15
Лукашенко раптово полетів до Росії на переговори з Путіним – ЗМІ
27 серпня, 18:18
В Україні до 30°, місцями значні дощі: погода на 26 серпня 2026 року
26 серпня, 05:59

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua