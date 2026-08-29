Біженка з України розповіла по несподівані правила у Німеччині

У Німеччині за звичайну риболовлю чи ночівлю в лісі можна отримати величезний штраф або опинитися за ґратами

Українка Людмила Русіна, яка наразі мешкає в Німеччині, поділилася своїми враженнями від місцевих законів та звичаїв, які виявилися несподіванкою для багатьох біженців. За її словами, у цій країні свобода та демократія тісно переплітаються із суворими правилами, обмеженнями й чималими штрафами. Як інформує «Главком», про це Людмила Русіна розповіла у своєму відео на платформі TikTok.

Українка здивована тим, що навіть звичайний похід по гриби у Німеччині вимагає знання чітких норм і обмежень.

«Якщо Німеччина вільна країна, тоді чому тут не можна просто назбирати грибів у лісі? Знайшов гриб – не радій: маєш знати, який дозволений, скільки дозволено та чи можна взагалі його тут забирати», – розповідає Людмила.

Ще однією несподіванкою для українки стала заборона на дикий кемпінг та ночівлю на природі без відповідних документів.

«Чому в Німеччині можна бути безхатьком, бо демократія, а просто поставити в лісі намет і переночувати одну ніч не можна? Для цього потрібен дозвіл або спеціально відведене місце. А за порушення може бути штраф – аж до двох з половиною тисяч євро», – зазначає біженка.

Схожі парадокси спостерігаються і в інших сферах життя. Наприклад, звичайна риболовля вимагає певної підготовки, про яку більшість чужоземців можуть навіть не здогадуватися.

«Німеччина – вільна країна, і просити гроші на вулиці тут не є злочином. Та й жебрацтво дозволено, а от просто взяти вудку і піти порибалити до найближчого ставка – уже зовсім інша історія. Треба курси, іспит, рибальське посвідчення та дозвіл на конкретну водойму, а за незаконну риболовлю може навіть в’язниця загрожувати», – поділилася жінка.

Здивували українку й суворі обмеження щодо користування дачними ділянками, де заборонено жити повноцінно.

«Тут (у Німеччині, – ред.) можна мати дачну ділянку і навіть з будиночком, але невеличким, і ночувати там часто заборонено. Та ще й воду на зиму відключать, і туалет на таких дачах часто розкіш. Вільна демократична країна, в якій ти можеш робити все – головне, щоб це було дозволено», – підсумувала Людмила Русіна.

Раніше українка Вікторія Москаленко переїхала до Німеччини з трьома дітьми, звідки транслює своє життя в еміграції. Блогерка розповіла, які недоліки та переваги цієї країни вона помітила за декілька років.

Нагадаємо, у Німеччині троє українців вкрали з поля 300 кг кукурудзи завантажили її у машину та втекли з поля.