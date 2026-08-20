Казахстан відкриває перший університет штучного інтелекту

Навчання в закладі триватиме три роки, а бакалаврська програма буде повністю англомовною та поєднає ШІ з іншими галузями, зокрема медициною й енергетикою

У Казахстані розпочинається перший набір до Казахського дослідницького університету штучного інтелекту (QAIRU). Про це під час засідання уряду заявив міністр науки і вищої освіти країни Саясат Нурбек, повідомляє «Главком» із посиланням на Times of Central Asia.

За його словами, 400 студентів приймуть на бакалаврські програми, з них 308 навчатимуться за державними грантами. Ще 100 студентів вступлять на магістерські програми.

«Крім того, суверенний фонд «Самрук-Казина» направить 100 своїх співробітників на навчання за програмою MBA AI+X», – сказав Нурбек.

Казахський дослідницький університет штучного інтелекту розташований в Астані на території, де у 2017 році проходила міжнародна спеціалізована виставка «Експо-2017». Її головною темою була «Енергія майбутнього», присвячена альтернативним джерелам енергії та екологічно чистим технологіям. Університет також розташований поруч із Astana Hub – міжнародним технопарком IT-стартапів, який створений для розвитку цифрової економіки та підтримки інноваційних проєктів. Університет планує готувати інженерів, здатних створювати власні системи штучного інтелекту, а не лише користуватися готовими сервісами.

Бакалаврська програма триватиме три роки, навчання повністю відбуватиметься англійською мовою. Освіта базуватиметься на моделі «ШІ плюс галузь», яка поєднує штучний інтелект із різними дисциплінами та галузями, зокрема охороною здоров'я та енергетикою.

Казахстан також інтегрує штучний інтелект в інші процеси у сфері вищої освіти. За словами Нурбека, сертифікати Єдиного національного тестування вже доступні через систему електронного урядування, а під час тестування використовуються технології ШІ.

Національний центр тестування запустив чат-бот AI-Talapker, який відповідає на запитання щодо Єдиного національного тестування та вступу до університетів. Інформацію про студентів і випускників також консолідують на Єдиній платформі вищої освіти.

«Наступний етап – впровадження рішень на основі штучного інтелекту в освітній процес», – сказав Нурбек.

Він додав, що такі рішення використовуватимуть для вступу, персоналізованого навчання та професійної орієнтації.

Раніше «Главком» писав, що 41% студентів у світі побоюються скорочення можливостей працевлаштування через штучний інтелект після завершення навчання. Глобальне дослідження Digital Education Council охопило понад 45 тис. відповідей студентів і викладачів із 35 країн. Найбільше занепокоєння зафіксували в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, де половина студентів очікує скорочення можливостей на ринку праці.