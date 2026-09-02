Бізнес отримає більше підтримки: Зеленський доручив уряду підготувати рішення

Президент доручив щотижня фіксувати потреби підприємців та оперативно реагувати на проблеми

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з власниками, керівниками та директорами великих продуктових і будівельних супермаркетів, гіпермаркетів та маркетплейсів. Учасники обговорили державну підтримку бізнесу, який забезпечує постачання товарів та продовжує працювати в умовах російських атак. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Володимира Зеленського.

Під час зустрічі йшлося передусім про те, як держава може допомогти підприємствам, важливим для роботи логістичної та торговельної системи, зберігати стабільну роботу під час російських ударів.

Найближчим часом Міністерство фінансів, Міністерство економіки, Національний банк та команда Офісу президента мають підготувати рішення щодо розширення програм підтримки для бізнесу.

Зокрема, планують збільшити можливості участі підприємців у програмі доступного кредитування. Йдеться про компанії, які нині не відповідають чинним вимогам для участі, але продовжують працювати та забезпечувати українців необхідними товарами.

Зеленський наголосив, що механізм підтримки має бути практичним і враховувати реальні умови роботи підприємств під час війни.

«Програма має бути реалістичною та цілком практичною для бізнесу», – зазначив президент.

Які завдання отримали урядовці

Окремо глава держави доручив Міністерству закордонних справ допомогти з необхідними домовленостями з міжнародними партнерами. Йдеться про збереження роботи українського бізнесу та економічної активності в Україні.

Потреби підприємців планують фіксувати щотижня. За словами Зеленського, державні органи мають реагувати на питання, які виникають у бізнесу, зокрема переглядати рішення та регуляції, а також за потреби змінювати алгоритми роботи.

Серед основних завдань – забезпечення нормального постачання товарів у міста та громади.

«Будемо щотижня також фіксувати потреби бізнесу і вирішувати питання, які виникають, зокрема в оновленні рішень та регуляцій, необхідній зміні алгоритмів заради нормального постачання у міста та громади», – написав Зеленський.

Президент також заявив про намір регулярно проводити наради за участю представників бізнесу, урядовців та інших державних структур, необхідних для спільної роботи.

«Це правильно і позитивно – чути одне одного», – зазначив глава держави.

Бізнес обговорив роботу під час повітряних тривог

Окремою темою зустрічі стала робота підприємств під час повітряних тривог. Учасники обговорили новий підхід до оповіщення населення, який уряд цього дня напрацював разом із військовими та представниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Нові правила передбачають диференційований підхід до реагування на повітряні загрози. Раніше 2 вересня Зеленський повідомив про підготовку змін, зокрема щодо роботи бізнесу та інших установ під час небезпеки. «Главком» розповідав, що в Україні планують запровадити два рівні загрози – жовтий і червоний.

У новій системі базовим для нальотів безпілотників визначено жовтий рівень, тоді як ракетна небезпека та масовані атаки матимуть червоний рівень. Під час жовтого рівня за визначеними критеріями зможуть продовжувати роботу бізнес, державні та соціальні установи.

Зеленський подякував підприємцям, які продовжують працювати в Україні, підтримувати людей та забезпечувати функціонування економіки попри ризики й російські атаки.

відео: Офіційний канал Президента України / Телеграм

Нагадаємо, у серпні уряд проводив зустрічі з представниками українського бізнесу для обговорення роботи підприємств в умовах російських атак. Зокрема, Кабінет міністрів обговорював із представниками аграрного бізнесу заходи підтримки після ударів Росії по портовій інфраструктурі.