Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Бізнес отримає більше підтримки: Зеленський доручив уряду підготувати рішення

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Бізнес отримає більше підтримки: Зеленський доручив уряду підготувати рішення
Окремою темою зустрічі стала робота підприємств під час повітряних тривог
фото: Офіс президента України

Президент доручив щотижня фіксувати потреби підприємців та оперативно реагувати на проблеми

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з власниками, керівниками та директорами великих продуктових і будівельних супермаркетів, гіпермаркетів та маркетплейсів. Учасники обговорили державну підтримку бізнесу, який забезпечує постачання товарів та продовжує працювати в умовах російських атак. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Володимира Зеленського.

Під час зустрічі йшлося передусім про те, як держава може допомогти підприємствам, важливим для роботи логістичної та торговельної системи, зберігати стабільну роботу під час російських ударів.

Найближчим часом Міністерство фінансів, Міністерство економіки, Національний банк та команда Офісу президента мають підготувати рішення щодо розширення програм підтримки для бізнесу.

Зокрема, планують збільшити можливості участі підприємців у програмі доступного кредитування. Йдеться про компанії, які нині не відповідають чинним вимогам для участі, але продовжують працювати та забезпечувати українців необхідними товарами.

Зеленський наголосив, що механізм підтримки має бути практичним і враховувати реальні умови роботи підприємств під час війни.

«Програма має бути реалістичною та цілком практичною для бізнесу», – зазначив президент.

Які завдання отримали урядовці

Окремо глава держави доручив Міністерству закордонних справ допомогти з необхідними домовленостями з міжнародними партнерами. Йдеться про збереження роботи українського бізнесу та економічної активності в Україні.

Потреби підприємців планують фіксувати щотижня. За словами Зеленського, державні органи мають реагувати на питання, які виникають у бізнесу, зокрема переглядати рішення та регуляції, а також за потреби змінювати алгоритми роботи.

Серед основних завдань – забезпечення нормального постачання товарів у міста та громади.

«Будемо щотижня також фіксувати потреби бізнесу і вирішувати питання, які виникають, зокрема в оновленні рішень та регуляцій, необхідній зміні алгоритмів заради нормального постачання у міста та громади», – написав Зеленський.

Президент також заявив про намір регулярно проводити наради за участю представників бізнесу, урядовців та інших державних структур, необхідних для спільної роботи.

«Це правильно і позитивно – чути одне одного», – зазначив глава держави.

Бізнес обговорив роботу під час повітряних тривог

Окремою темою зустрічі стала робота підприємств під час повітряних тривог. Учасники обговорили новий підхід до оповіщення населення, який уряд цього дня напрацював разом із військовими та представниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Нові правила передбачають диференційований підхід до реагування на повітряні загрози. Раніше 2 вересня Зеленський повідомив про підготовку змін, зокрема щодо роботи бізнесу та інших установ під час небезпеки. «Главком» розповідав, що в Україні планують запровадити два рівні загрози – жовтий і червоний.

У новій системі базовим для нальотів безпілотників визначено жовтий рівень, тоді як ракетна небезпека та масовані атаки матимуть червоний рівень. Під час жовтого рівня за визначеними критеріями зможуть продовжувати роботу бізнес, державні та соціальні установи.

Зеленський подякував підприємцям, які продовжують працювати в Україні, підтримувати людей та забезпечувати функціонування економіки попри ризики й російські атаки.

відео: Офіційний канал Президента України / Телеграм

Нагадаємо, у серпні уряд проводив зустрічі з представниками українського бізнесу для обговорення роботи підприємств в умовах російських атак. Зокрема, Кабінет міністрів обговорював із представниками аграрного бізнесу заходи підтримки після ударів Росії по портовій інфраструктурі.

Читайте також:

Теги: Національний банк бізнес держава Володимир Зеленський президент небезпека Офіс президента правила

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Погодні ризики та скорочення посівів можуть зменшити світове виробництво пшениці
Світ може втратити 23 млн тонн пшениці: названо причини
5 серпня, 11:18
Володимир Зеленський підписав указ про зміни в РНБО
Зеленський підписав указ про зміни у Раді національної безпеки і оборони України
5 серпня, 16:36
Ющенка та Алієва пов'язує понад двадцять років дружби
Віктор Ющенко та Ільхам Алієв провели переговори щодо розвитку партнерства України та Азербайджану
18 серпня, 18:29
Поява «Глобального словника стійкості» викликала неоднозначну реакцію українців
Зеленська презентувала «Глобальний словник стійкості». Чому ініціатива підняла на вуха соцмережі
25 серпня, 15:00
У будівлі, за словами мера, працювали приватні магазини
Люди вистрибували з вікон палаючої будівлі: з'явилося відео удару РФ по Лозовій
26 серпня, 23:35
Це не перша спроба адміністрації Трампа змінити усталену географічну назву
Трамп змінив назву озера Онтаріо та заговорив про перейменування океанів
28 серпня, 05:20
Аграрії підкреслили, що підвищення тарифів не вирішить фінансових проблем «Укрзалізниці»
Аграрії закликали прем’єра Корецького відкласти підвищення залізничних тарифів
4 серпня, 13:01
Росія зіткнулася з проблемою збуту зерна після ударів українських дронів
Російські аграрії опинилися на межі кризи після ударів по портах
17 серпня, 19:55
«Батьки Незалежності» України співають гімн, 24 серпня 1991 року
Нардепи, які голосували за Незалежність України, матимуть підвищену пенсію. Але є нюанс
23 серпня, 21:15

Бізнес

Бізнес отримає більше підтримки: Зеленський доручив уряду підготувати рішення
Бізнес отримає більше підтримки: Зеленський доручив уряду підготувати рішення
Контрольований експорт газу може дати видобувникам кошти на відновлення після російських атак – ExPro
Контрольований експорт газу може дати видобувникам кошти на відновлення після російських атак – ExPro
Група ТАС заявила про замовну кампанію проти Сергія Тігіпка
Група ТАС заявила про замовну кампанію проти Сергія Тігіпка
«Нова пошта» вийшла на ринок Канади: названо вартість доставки
«Нова пошта» вийшла на ринок Канади: названо вартість доставки
«Запас міцності вичерпався»: голова Асоціації фермерів порівняв нинішню ситуацію з 2022 роком
«Запас міцності вичерпався»: голова Асоціації фермерів порівняв нинішню ситуацію з 2022 роком
Українські ТРЦ встановили антирекорд простою через тривоги
Українські ТРЦ встановили антирекорд простою через тривоги

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
366K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 вересня 2026
104K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
99K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
83K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському
82K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних

Новини

Росія атакувала енергетику Одещини. Без світла залишилися 350 тис. родин
Сьогодні, 14:23
Росія змінила тактику ударів по залізниці України – The Guardian
Сьогодні, 13:52
Російська пропаганда заявила про захоплення Козачої Лопані: що кажуть Сили оборони
Сьогодні, 12:45
Європа має резерви для посилення ППО України – глава МЗС Німеччини
Сьогодні, 12:11
Літак президента Ірану екстрено сів через роботу ППО
Сьогодні, 11:36
Кортеж Путіна у Владивостоці супроводжує пікап із зенітним кулеметом (відео)
Сьогодні, 11:28

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua