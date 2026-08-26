Росіяни використали ChatGPT для поширення пропаганди: OpenAI викрила схему

Оператори створювали контент для соцмереж та просували нібито ізраїльський аналітичний центр

OpenAI заблокувала групу акаунтів ChatGPT, які, ймовірно, походили з Росії та використовували штучний інтелект для прихованої інформаційної кампанії. Оператори створювали публікації для соцмереж, просували International Burke Institute та поширювали матеріали, які представляли Росію у вигідному світлі.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт OpenAI.

Як працювала кампанія

За даними компанії, оператори писали запити до ChatGPT російською мовою, а згенерований контент переважно публікували англійською. Вони також просили модель приховувати мовні ознаки, які могли б вказати на російське походження авторів.

Оскільки доступ до моделей OpenAI з території Росії заборонений, оператори використовували VPN. Створені за допомогою ШІ публікації поширювали у X, Facebook, LinkedIn, Telegram та Substack.

Частина дописів виходила від акаунтів із назвою та логотипом International Burke Institute, інші – від профілів, які видавали себе за звичайних користувачів.

Фейкові дослідження та «індекс суверенітету»

Центральним елементом кампанії OpenAI називає International Burke Institute – організацію, яка позиціонувала себе як експертна спільнота та заявляла, що базується в Ізраїлі. Сайт інституту зареєстрували у лютому 2025 року.

OpenAI проаналізувала 36 статей, опублікованих на сайті IBI із вересня 2025 року до травня 2026 року. За оцінкою компанії, 34 із них були скопійовані з інших сайтів. Деякі матеріали також приписували авторам, які насправді їх не писали.

На сайті IBI також публікували так званий «індекс суверенітету». У ньому Росію подавали у вигідному світлі, тоді як політику Франції, Німеччини, США та Європейського Союзу критикували.

Крім того, один з операторів використовував ChatGPT для створення логотипів приблизно для десяти Telegram-каналів, орієнтованих на аудиторію Німеччини, США, Франції, Польщі та Туреччини.

В OpenAI зазначили, що безпосереднє охоплення кампанії було відносно невеликим. Водночас окремі Telegram-канали мали від 10 до 20 тисяч підписників.

У компанії наголосили, що основна небезпека полягала не в кількості охоплених користувачів, а у створенні інфраструктури, яка мала створити видимість авторитетної експертної організації та допомогти поширювати пропагандистські наративи.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що компанія OpenAI запустила рекламу в чат-боті ChatGPT одразу у 31 європейській країні.