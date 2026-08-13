«Ставка – 6396 гривень». Допис директорки ліцею про зарплати вчителів підірвав мережу

Через мізерні оклади українські школи масово втрачають молодих та перспективних педагогів

Брак гідної оплати праці руйнує майбутнє української освіти, змушуючи молодих і перспективних вчителів залишати професію. Навіть із надбавками та класним керівництвом дохід молодого спеціаліста ледь сягає 8 тис. грн на руки. Про це пише «Главком» із посиланням на допис у Facebook вчительки історії та директорки одного з ліцеїв Дніпра Наталії Власової.

За словами вчительки, частина молодих педагогів залишає школу не через втрату інтересу до професії, а через низьку оплату праці та складні умови роботи.

Власова розповіла про двох своїх колишніх учениць, які після навчання прийшли працювати вчительками, але згодом звільнилися. За її словами, одна із них, вчителька фізичної культури, стала тренеркою у спортивному клубі, а інша пішла в аспірантуру, зайнялася міжнародними проєктами та нині працює і навчається за кордоном.

«Молоді люди хочуть будувати родину, мати можливість подорожувати, займатися спортом, приділяти час власному саморозвитку, особистим стосункам, знімати житло врешті-решт. І ще – заробляти на все це гроші», – зазначила педагогиня.

На думку Власової, сам по собі заклик «любити професію» не може компенсувати низьку оплату праці. «Ентузіазм – чудове «паливо» для старту. Але на ньому неможливо «їхати» двадцять років до більш-менш адекватної зарплати», – написала вона.

За словами педагогині, молоді вчителі змушені враховувати не лише професійне покликання, а й можливість оплачувати житло, планувати сім'ю, розвиватися та мати гідний рівень життя. Водночас, як зазначає Власова, ставка молодого вчителя становить лише 6396 грн. Навіть із доплатами за класне керівництво та іншими надбавками, за її словами, зарплата може становити близько 8 тис. грн на руки.

На допис Власової відреагували й інші педагоги. Зокрема, вчителька Оксана Немашкало написала, що після 24 років роботи в освіті вирішила звільнитися. «Хочу лягати ввечері спати, а не готуватися до уроків чи заповнювати журнали, поки вони працюють вночі. Не хочу бути надавачем послуг, хочу поваги з боку суспільства», – написала вона.

За словами Немашкало, серед причин звільнення також велика кількість додаткової роботи, курсів після основної зайнятості, перевірки робіт учнів, виконаних за допомогою ШІ, та складнощі з розкладом. Вона також зазначила, що з нового року зарплату дещо підвищили, однак для неї це вже не стало аргументом залишатися в професії.

Джерело: скриншот коментарів під дописом Наталії Власової у Facebook

Інша педагогиня, Оксана Кожушко, звернула увагу на проблему вчителів із великим стажем. Вона зазначила, що досвідчені педагоги також мають зростаючі витрати та потреби, але при цьому змушені працювати в умовах постійного навантаження.

«А всюди дописи: чому вчителі такі старі? А дякуйте, що ще вони навчають… Невже ніхто цього не бачить? Не чує нас?» – написала вона.

Джерело: скриншот коментарів під дописом Наталії Власової у Facebook

Водночас частина коментаторів поставила під сумнів твердження про загальний дефіцит педагогів та рівень зарплат. Зокрема, Ліда Салдан запитала, де саме спостерігається нестача освітян, і зазначила, що в окремих районах, навпаки, вчителям бракує годин.

Джерело: скриншот коментарів під дописом Наталії Власової у Facebook

Таким чином, обговорення педагогів показує, що проблема має різні прояви: в одних школах бракує фахівців, тоді як в інших учителі можуть мати недостатнє навантаження. Водночас педагоги звертають увагу на низьку оплату праці, велике адміністративне навантаження та втрату престижу професії.

Нагадуємо, за даними Державної служби якості освіти, як зазначає освітній портал НУШ, у 2026 році 53% українських шкіл мали незакриті педагогічні вакансії. Водночас офіційно вакантними були 5289,46 ставки. У 60% шкіл учителі викладали кілька предметів через нестачу педагогічних кадрів.

Про більший масштаб кадрового дефіциту говорив голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак. За його словами, у системі середньої освіти є близько 316 тисяч ставок, тоді як фактично працюють близько 272 тисяч учителів. Різницю приблизно у 44 тисячі ставок він назвав «прихованими вакансіями», які закриваються за рахунок сумісництва та додаткового навантаження педагогів.