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Металургійні вантажі є ключовими для Укрзалізниці – GMK Center

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Металургійні вантажі є ключовими для Укрзалізниці – GMK Center
Металурги та аграрії лишаються основними партнерами Укрзалізниці за обсягом перевезень
фото з відкритих джерел

Металурги та аграрії лишаються основними партнерами Укрзалізниці за обсягом перевезень – GMK Center

За 10 місяців 2024 року експорт залізної руди становив 27,9 млн т (+96% р./р.) на загальну суму $2,3 млрд. Експорт напівфабрикатів і металопрокату становив на $2,7 млрд (+18,2% р./р.). Зважаючи на обсяги перевезень, вантажі гірничо-металургійного комплексу стали ключовими для роботи «Укрзалізниці», пише GMK Center.

За 10 місяців поточного року обсяги перевезень руди залізною дорогою виросли майже у два рази, до 27,7 млн т, а чорних металів – на 17%, до 4,3 млн т.

«Різке збільшення експорту залізної руди пов’язане з відкриттям морського коридору у серпні минулого року, внаслідок чого кількість рудних вантажів у бік портів різко зросла. За січень-жовтень поточного року «Укрзалізниця» перевезла в порти 15,2 млн т (або в сім разів більше) залізної руди», – вказують аналітики Центру.

Вони також підкреслили, що у структурі контейнерних залізничних перевезень чорні метали займають уже 17%.

«Після аграріїв найбільшими клієнтами «Укрзалізниці» за обсягом перевезень є компанії ГМК. Але після початку війни вартість експортної логістики компаній ГМК зросла в 3-5 разів, що негативно вплинуло на собівартість і конкурентоспроможність української продукції на світових ринках», – пише видання.

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Теги: експорт Укрзалізниця аграрії

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