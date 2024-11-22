Усі потяги кільцевої електрички затримуються через хуліганів

Усі потяги прямувати з відхиленням від графіку від +10 до +20 хвилин

На місці працює поліція, а фахівці відновлюють пошкодження

У столиці суттєво затримується рух міської кільцевої електрички через хуліганські дії, які сталися на станції «Дарниця». Про це повідомляє пресслужба Kyiv City Express.

У компанії не повідомляють, що саме відбулося, але зазначають, що було втручання в інфраструктуру.

«Через хуліганське втручання в інфраструктуру на Дарниці всі поїзди кільцевої електрички будуть прямувати від +10 до +20 хвилин до графікового розкладу», – йдеться у повідомленні.

На місці працює поліція, а фахівці відновлюють пошкодження.

Раніше повідомлялося, що протягом вихідних, 23 та 24 листопада, міська кільцева електричка не буде ходити через Троєщину на Почайну та навпаки.

Як зазначається, електричка доїжджатиме тільки до Микільської Слобідки і звідти повертатиметься назад на Дарницю. Такі зміни пояснюються будівництвом автотунелю під станцією Воскресенка.