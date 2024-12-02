Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Укрзалізниця» попередила про зміну низки маршрутів через ремонтні роботи

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Укрзалізниця» попередила про зміну низки маршрутів через ремонтні роботи
З 17 по 20 грудня залізничники проводитимуть важливі ремонтні роботи на дільниці Коломия – Чернівці
фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia, Facebook

«Укрзалізниця» також анонсувала запуск щоденного міжнародного маршруту Чернівці – Рава-Руська – Варшава

«Укрзалізниця» тимчасово змінить маршрути низки поїздів через ремонтні роботи на дільниці Коломия - Чернівці. Про це компанія-перевізник повідомляє у Facebook

«З 17 по 20 грудня залізничники проводитимуть важливі ремонтні роботи на дільниці Коломия – Чернівці. Ці роботи тимчасово вплинуть на маршрут прямування деяких пасажирських та приміських поїздів», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в період із 16 до 19 грудня наступні пасажирські поїзди прямуватимуть до станції Івано-Франківськ як кінцевої:

  • № 7/8 Київ – Чернівці
  • № 136/135 Одеса – Чернівці
  • № 145/146 Харків – Чернівці
  • № 115/116 Запоріжжя – Чернівці .

А із 17 до 20 грудня вони вирушатимуть у зворотні рейси з Івано-Франківська.

Водночас скасовані поїзди: 

  • № 6470/6469 Чернівці – Коломия — Чернівці з Коломиї: 16, 17, 18, 19 грудня, з Чернівців: 17, 18, 19, 20 грудня;
  • № 6472/6471 Чернівці — Коломия — Чернівці з Чернівців та Коломиї: 17, 18, 19, 20 грудня;
  • № 6473/6474 Чернівці — Вадул-Сірет — Чернівці із Чернівців та Вадул-Сірета: 17, 18, 19, 20 грудня

«Укрзалізниця» також анонсувала запуск щоденного міжнародного маршруту № 866/865 – 766/765 Чернівці – Рава-Руська – Варшава з пересадкою у Раві-Руській. Продаж квитків на цей потяг буде відкритий найближчим часом.

Крім того, уже відкрито продаж квитків на новий поїзд № 146/145 Чернівці – Харків. З Харкова перший рейс відбудеться 20 грудня, а з Чернівців – 21-го.

В «Укрзалізниці» додали, що планують призначити до зимових свят додатковий поїзд зі столиці до Чернівців.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» представила новий графік руху на 2025 рік, який вступить у дію з 15 грудня. 

Також із 15 грудня відкривається прямий щоденний рейс між Києвом та Будапештом. Як зазначається, поїзд матиме номер №9/10 та стане вже 20-м міжнародним потягом. У поїзді будуть стандартні спальні вагони – купе (4 місця) та люкс (2 місця).

Читайте також:

Теги: Харків Запоріжжя Одеса Укрзалізниця потяг Чернівці Facebook Варшава

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Незважаючи на те, що хлопчик не перебував під маминою опікою, щодня отримував море любові й турботи від команди центру
У Львові жінка повернула через суд дитину, яку залишила у «Вікні життя»
28 листопада, 06:20
Шпигувала під виглядом волонтерки: агентка ФСБ отримала 15 років тюрми
Шпигувала під виглядом волонтерки: агентка ФСБ отримала 15 років тюрми
22 листопада, 01:25
Прокопенко: Щоденно командири найбільшої тактичної ланки зіштовхуються з проблематикою у роботі з приданими підрозділами, натомість віддають свої штатні роти/батальйони у підпорядкування іншим бригадам
«Час грає проти нас». Командир «Азова» звернувся до військового командування
18 листопада, 17:36
За такого темпу втрат уже за рік-півтора росіянам доведеться замислитися про свою спроможність продовжувати війну
Становище російського війська гірше, ніж здається – CNN
16 листопада, 18:49
Ворожа атака пошкодила понад дві сотні вікон у корпусах вишу
У Харкові окупанти пошкодили університет імені Каразіна
8 листопада, 18:26
Польща активно взялась за будівництво укріплень на кордоні
Поляки починають встановлювати залізобетонні «їжаки» на кордоні із Білоруссю
7 листопада, 20:15
Поліцейські викрили трьох неповнолітніх студентів у пошкодженні чужого майна
В Одесі студенти підпалювали квартири: їм повідомили про підозру
5 листопада, 12:35
В «Укрзалізниці» з 15 грудня запрацює новий графік, який буде презентований протягом листопада
«Укрзалізниця» анонсувала розширення міжнародних та внутрішніх сполучень
4 листопада, 11:11
Оксані Пекун – 55. Біографія Народної артистки та ведучої «Фольк-music»
Оксані Пекун – 55. Біографія Народної артистки та ведучої «Фольк-music»
2 листопада, 15:41

Суспільство

«Укрзалізниця» попередила про зміну низки маршрутів через ремонтні роботи
«Укрзалізниця» попередила про зміну низки маршрутів через ремонтні роботи
Без опадів, подекуди туман та ожеледиця: прогноз погоди на 2 грудня
Без опадів, подекуди туман та ожеледиця: прогноз погоди на 2 грудня
Чи потрібна Україні мобілізація чоловіків 18-25 років? Військові відповіли
Чи потрібна Україні мобілізація чоловіків 18-25 років? Військові відповіли
Боєць «Азова» розповів про неординарні штурми противника
Боєць «Азова» розповів про неординарні штурми противника
На Полтавщині чоловік проігнорував повістку, бо боявся стати «тягарем для ЗСУ»
На Полтавщині чоловік проігнорував повістку, бо боявся стати «тягарем для ЗСУ»
«Дискредитує перед міжнародними партнерами». Державний орган покарав у суді відомого генерала
«Дискредитує перед міжнародними партнерами». Державний орган покарав у суді відомого генерала

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
114K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 грудня: ситуація на фронті
41K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 грудня 2024
29K
Командувач Нацгвардії розповів, чи братиме Редіс та інші керівники «Азова» участь у бойових діях
14K
Нове грузинське диво, про яке згадувати буде соромно
8323
Один із авторів медичної реформи пояснив, що пішло не так і чому багато громадян незадоволені
7201
«Такого не зазнавала жодна країна світу». Зеленський розповів, що скоїла Росія цього тижня

Новини

Протести в Грузії та атака дронів на Тернопіль: головне за ніч
Сьогодні, 06:57
2 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
ДТЕК отримав дві золоті нагороди Effie Awards за соціально важливу кампанію
30 листопада, 16:32
30 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 листопада, 00:00
Протести в Грузії, атака безпілотників на Росію. Головне за ніч
29 листопада, 07:07
29 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 листопада, 00:03

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua