«Укрзалізниця» попередила про зміну низки маршрутів через ремонтні роботи

З 17 по 20 грудня залізничники проводитимуть важливі ремонтні роботи на дільниці Коломия – Чернівці

«Укрзалізниця» також анонсувала запуск щоденного міжнародного маршруту Чернівці – Рава-Руська – Варшава

«Укрзалізниця» тимчасово змінить маршрути низки поїздів через ремонтні роботи на дільниці Коломия - Чернівці. Про це компанія-перевізник повідомляє у Facebook.

«З 17 по 20 грудня залізничники проводитимуть важливі ремонтні роботи на дільниці Коломия – Чернівці. Ці роботи тимчасово вплинуть на маршрут прямування деяких пасажирських та приміських поїздів», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в період із 16 до 19 грудня наступні пасажирські поїзди прямуватимуть до станції Івано-Франківськ як кінцевої:

№ 7/8 Київ – Чернівці

№ 136/135 Одеса – Чернівці

№ 145/146 Харків – Чернівці

№ 115/116 Запоріжжя – Чернівці .

А із 17 до 20 грудня вони вирушатимуть у зворотні рейси з Івано-Франківська.

Водночас скасовані поїзди:

№ 6470/6469 Чернівці – Коломия — Чернівці з Коломиї: 16, 17, 18, 19 грудня, з Чернівців: 17, 18, 19, 20 грудня;

№ 6472/6471 Чернівці — Коломия — Чернівці з Чернівців та Коломиї: 17, 18, 19, 20 грудня;

№ 6473/6474 Чернівці — Вадул-Сірет — Чернівці із Чернівців та Вадул-Сірета: 17, 18, 19, 20 грудня

«Укрзалізниця» також анонсувала запуск щоденного міжнародного маршруту № 866/865 – 766/765 Чернівці – Рава-Руська – Варшава з пересадкою у Раві-Руській. Продаж квитків на цей потяг буде відкритий найближчим часом.

Крім того, уже відкрито продаж квитків на новий поїзд № 146/145 Чернівці – Харків. З Харкова перший рейс відбудеться 20 грудня, а з Чернівців – 21-го.

В «Укрзалізниці» додали, що планують призначити до зимових свят додатковий поїзд зі столиці до Чернівців.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» представила новий графік руху на 2025 рік, який вступить у дію з 15 грудня.

Також із 15 грудня відкривається прямий щоденний рейс між Києвом та Будапештом. Як зазначається, поїзд матиме номер №9/10 та стане вже 20-м міжнародним потягом. У поїзді будуть стандартні спальні вагони – купе (4 місця) та люкс (2 місця).