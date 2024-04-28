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Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 28 квітня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 28 квітня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

Температура вдень сягатиме до 21° тепла.

28 квітня переважно опадів не передбачається, лише у низці областей – короткочасний дощ. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У неділю очікується мінлива хмарність. У східних, Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях та Криму місцями короткочасний дощ, подекуди гроза. На решті території без опадів.

Вітер північно-східний, у західний областях південно-східний, сягатиме швидкості 5-10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 3° до 8° тепла. На півдні та сході очікується до 9-14° тепла. У Карпатах вночі 0-5° тепла.

Вдень температура переважно сягатиме 16-21° тепла. На сході підніметься до 25°. А в Карпатах очікується 10-15°.

Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 28 квітня фото 1

На Київщині мінлива хмарність. Опадів не передбачається. Вітер північно-східний, досягатиме швидкості 5-10 м/с.

Температура в Київській області становитиме від 6° до 8° тепла вночі та 16-21° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 6-8° тепла вночі та 18-20° тепла вдень.

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Теги: прогноз погоди погода

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